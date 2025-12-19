Beneficios de tomar atole con canela y cómo prepararla en 3 pasos

El atole con canela es una de las bebidas más tradicionales y reconfortantes de la gastronomía mexicana, especialmente durante la temporada de frío. Además de su sabor y aroma inconfundibles, esta bebida aporta diversos beneficios para el organismo gracias a las propiedades de la canela y el maíz. A continuación, te contamos por qué es tan popular y cómo prepararla fácilmente en solo 3 pasos.

De acuerdo al portal del Gobierno de México, el atole cuenta con varias propiedades que colaboran con el bienestar, entre las que mencionaron:



Ayuda a mantener el cuerpo caliente: es una bebida caliente y energética, ideal para combatir el frío y aportar sensación de bienestar.

es una bebida caliente y energética, ideal para combatir el frío y aportar sensación de bienestar. Favorece la digestión: la canela ayuda a estimular el sistema digestivo y puede reducir la sensación de pesadez después de comer.

la canela ayuda a estimular el sistema digestivo y puede reducir la sensación de pesadez después de comer. Aporta energía natural: el maíz del atole es una fuente de carbohidratos que brinda energía, perfecto para iniciar el día o recuperar fuerzas.

el maíz del atole es una fuente de carbohidratos que brinda energía, perfecto para iniciar el día o recuperar fuerzas. Puede ayudar a regular el azúcar en la sangre: la canela es conocida por contribuir al control de los niveles de glucosa cuando se consume con moderación.

|Fuente: Istock

Tiene efecto reconfortante y relajante: su aroma y sabor ayudan a reducir el estrés y generar una sensación de calma.

su aroma y sabor ayudan a reducir el estrés y generar una sensación de calma. Fortalece el sistema inmunológico: la canela contiene antioxidantes que apoyan las defensas del cuerpo.

la canela contiene antioxidantes que apoyan las defensas del cuerpo. Es una opción nutritiva y tradicional: preparado de forma casera, es una bebida sencilla, económica y con valor cultural.

¿Qué ingredientes necesitas para hacer el atole con canela?

Agua o leche (según prefieras)

Masa de maíz o fécula de maíz (maicena)

Raja de canela

Piloncillo o azúcar (al gusto)

Una pizca de sal (opcional, realza el sabor)

El paso a paso para hacer el atole con canela: receta fácil