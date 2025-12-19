Beneficios de tomar atole con canela y cómo prepararla en 3 pasos
El atole con canela no solo es una bebida tradicional reconfortante, también aporta beneficios gracias a sus ingredientes naturales. Checa cómo hacerlo.
El atole con canela es una de las bebidas más tradicionales y reconfortantes de la gastronomía mexicana, especialmente durante la temporada de frío. Además de su sabor y aroma inconfundibles, esta bebida aporta diversos beneficios para el organismo gracias a las propiedades de la canela y el maíz. A continuación, te contamos por qué es tan popular y cómo prepararla fácilmente en solo 3 pasos.
De acuerdo al portal del Gobierno de México, el atole cuenta con
varias propiedades que colaboran con el bienestar,
entre las que mencionaron:
- Ayuda a mantener el cuerpo caliente: es una bebida caliente y energética, ideal para combatir el frío y aportar sensación de bienestar.
- Favorece la digestión: la canela ayuda a estimular el sistema digestivo y puede reducir la sensación de pesadez después de comer.
- Aporta energía natural: el maíz del atole es una fuente de carbohidratos que brinda energía, perfecto para iniciar el día o recuperar fuerzas.
- Puede ayudar a regular el azúcar en la sangre: la canela es conocida por contribuir al control de los niveles de glucosa cuando se consume con moderación.
- Tiene efecto reconfortante y relajante: su aroma y sabor ayudan a reducir el estrés y generar una sensación de calma.
- Fortalece el sistema inmunológico: la canela contiene antioxidantes que apoyan las defensas del cuerpo.
- Es una opción nutritiva y tradicional: preparado de forma casera, es una bebida sencilla, económica y con valor cultural.
¿Qué ingredientes necesitas para hacer el atole con canela?
- Agua o leche (según prefieras)
- Masa de maíz o fécula de maíz (maicena)
- Raja de canela
- Piloncillo o azúcar (al gusto)
- Una pizca de sal (opcional, realza el sabor)
El paso a paso para hacer el atole con canela: receta fácil
- Disuelve la masa o fécula: en un recipiente, disuelve la masa de maíz o la fécula en un poco de agua fría hasta que no queden grumos.
- Hierve la canela: en una olla, coloca el resto del agua o leche junto con la raja de canela y el piloncillo o azúcar. Deja hervir a fuego medio hasta que se disuelva y suelte aroma.
- Espesa el atole: agrega poco a poco la mezcla de masa, sin dejar de mover. Cocina a fuego bajo, removiendo constantemente, hasta que espese y tenga una textura cremosa.