Erik Rubín sube primeras fotos a lado de su nueva pareja y su hija

Erik Rubín ya no puede ocultar su felicidad y este fin de semana no dudó en subir fotos con su nueva pareja a través de sus redes sociales; el cantante mexicano asistió a Tecate Pa´l Norte, pero también quien aparece en esta imagen es su hija, Nina. En estas fotos se les puede ver bastante sonrientes a los 3, donde se les puede ver comiendo y dando a entender que, todo va en serio.

Te puede interesar: Pamela Verdirame finalmente habló de lo que pasó con Heliud Pulido: “Yo literalmente le rogué"

¿Quién es la nueva pareja de Erik Rubín?

Hasta el momento no se sabe el nombre de la nueva pareja de Erik Rubín, sin embargo, el cantante ya ha sido visto en varios lugares a lado de su novia, lo que sí es un hecho es que, la mujer no pertenece al mundo del espectáculo, y aunque los internautas fueron los primeros en darse cuenta de que, el cantante ya había iniciado una nueva relación, la realidad es que, con la publicación que hizo el exTimbiríche, ahora se confirma su historia de amor con esta misteriosa fémina.

|IG: erikrubinoficial

El nombre completo de este cantante mexicano es Erik Rubín Milanszenko, nació el 30 de enero de 1971 en Puebla, Puebla; es hijo de Myra Milanszenko y José Ángel Rubín. Su mamá murió el pasado 25 de noviembre de 2024. Desde muy joven el cantante se dio cuenta de su pasión por la música, y a sus cortos 8 años de edad pudo aprender a tocar guitarra, canto, batería y piano.

Su debut en la música se dio cuando fue parte del grupo Timbiríche, sin embargo decidió seguir como solista y entre sus temas más escuchados fueron: “Cuando mueres por Alguien”, Tu Voz”, “No para de llover”, “Color Esperanza” y “La casa del amor”. Tiene dos hijas, pero uno de los negocios que también tiene son las sucursales de una cadena de gimnasios en:

