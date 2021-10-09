Erik Rubín recuerda su noviazgo con María Conchita Alonso.

Erik Rubín confirmó que llegó a salir con María Conchita Alonso.

Entre la extensa lista de romances que tuvo Erik Rubín antes de casarse con Andrea Legarreta, estuvo la venezolana María Conchita Alonso, con quien sostuvo un tórrido romance muchos años atrás.

En esa época fue muy sonado y yo no me molesto por eso, ¿por qué me voy a molestar?, creo que ni tiene nada de malo, tuvimos una buena amistad, salimos un rato; es una chava en verdad a todo dar, simpática, inteligente, guapa, lo tiene todo y en esa época además estábamos los dos solteros

El exTimbiriche asegura que en ese tiempo era la envidia de sus amigos por salir con una mujer como la cantante; además considera que es un tipo que siempre ha tenido suerte con las mujeres hermosas.

Tuve una juventud a todo dar; creo que de eso se trata, de vivir, disfrutar y ya llega algún momento en el cual quieres estabilidad. Entonces es cuando ya formalizas, pero mientras no

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Erik Rubín admite que su lista de exromances puede seguir creciendo

Erik Rubín admite que su lista de exromances puede seguir creciendo; sin embargo, destaca que de todas siempre ha hablado bien.

Nunca con el afán de nada, sino de platicar la historia; no creo que a alguna de ellas les apene. Además fue muy sonado y en ningún momento hablo mal de ellas, ni nada

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