Así puedes reciclar tu dispensador de jabón; pocos conocen este nuevo uso

Uno de los aspectos que a nivel general se le ha pedido a la sociedad es el reciclaje. Se indica que tratando de darle un uso extendido, doble y hasta triple a algunos productos del diario pueden ayudar al planeta. Y en ese sentido, los hogares se han visto beneficiados en aspectos que casi siempre van con el reuso y hoy día con el reciclaje estético. Por eso, se indica que no tires tu dispensador, pues es una excelente oportunidad de usarlo otra vez.

Ventaneando | Programa completo 20 de abril de 2026

¿Cómo puedes usar tu dispensador de jabón otra vez?

El reciclaje tiene sus distintas formas de observarse, pero lejos de ayudar a no generar mucho desperdicio, estos utensilios pueden convertirse en aliados o detalles estéticos dentro del hogar. Por ejemplo, un primer consejo en este particular caso sería alentar a las personas a comprar jabón líquido a granel y reutilizar el dispensador, pues así es como se provoca que muchos de ellos terminen en la basura.

Pero si ya decidiste dejar de usarlo para el jabón de tu baño, se ofrecen 3 opciones para que aproveches el material resistente y duradero de tu dispensador. (1) Úsalo para guardar tu detergente, facilitando su aplicación en la cocina y evitando desperdicios; (2) En un ámbito que sigue relacionado con la higiene, puede ser un recipiente para colocar gel antibacterial y (3) Como tercera oportunidad se tiene la utilización de este para guardar cremas o incluso las preparaciones caseras que tanto se comparten en este espacio.

Sin lugar a duda, el principal beneficio de esta reutilización de materiales es el ahorro y la reducción de residuos, pues el material con el que en general se hacen este tipo de dispensadores es resistente. Es decir, fácilmente puede utilizarse más tiempo después de que se acabe por primera vez el líquido que contenía.

¿De qué otra forma se puede utilizar el dispensador?

En resumen, lo que muchas veces enseñan estas prácticas es la forma de adaptar los materiales incluso para fines estéticos. La corriente del Házlo Tu Mismo justamente se enfoca en darle ideas a las personas para que ellas puedan hacer cosas prácticas para su casa. Por ello, los dispensadores de plástico fuerte o vidrio son ideales para echar a volar tu imaginación, pues incluso se pueden pintar, convertir en adornos, etcétera.