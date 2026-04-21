5 cosas que debes saber sobre la supuesta separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Ante tantos comentarios y situaciones delicadas que se comentan en medios y redes sociales, los artistas optaron por el silencio, aunque con muchas cosas sucediendo alrededor. Por ello, vale la pena hacer un recuento oficial de lo que se sabe de la supuesta separación de Christian Nodal y Ángela Aguilar. A días de estallar el escándalo, la información ha dejado huellas que marcan una historia.

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¿Qué se sabe de la supuesta separación de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Pese a que se presentaron algunos temas alrededor de la familia, todo el escándalo se desató del videoclip de Un Vals, que es el sencillo más reciente estrenado por El Forajido. Y esto es lo que se indica en estos momentos.

Ángela Aguilar está muy afectada

En medio de todo este conflicto, quien estuvo declarando muchas cosas alrededor fue la modelo Dagna Mata. Quien se convirtió en la polémica protagonista del video de Christian, indicó que en medio de todo el conflicto, se enteró que la esposa del sonorense realmente estaba pasando un mal rato con todo lo ocurrido.

Ruptura entre Pepe Aguilar y Christian Nodal

Dado que se podría considerar con descuido lo ocurrido con un videoclip y la elección de la modelo, se indica que Pepe Aguilar y Ángela quedaron extremadamente molestos y básicamente corrieron de su casa a Nodal. Justo allí fue donde comenzaron los rumores de la separación.

Retraso de la boda religiosa

Otro de los temas que podrían “confirmar” una crisis fue el atraso de a boda, oficialmente dicho por Christian Nodal, que supuestamente se dio por la falta de garantías de seguridad en Zacatecas. El nacido en Sonora dijo que buscarían un momento más adecuado, aunque no especificó nada, pues quieren que sea en las propiedad que la dinastía Aguilar tiene en ese estado.

Christian Nodal se excusó por el videoclip

Inmediatamente que se viralizó el parecido que Dagna Mata tenía con Cazzu y con Ángela Aguilar, el cantante mexicano se vio en la necesidad de publicar algo. En TikTok borró el clip promocional de la canción y en sus redes sociales dijo que él no tenía relación alguna con la elección del casting. El director del videoclip pidió perdón y se indica que es cierta la falta de control de Nodal en algunos aspectos de su carrera, como en este caso la injerencia sobre el video de su canción.

Christian Nodal y Ángela Aguilar no están totalmente separados

Información como la de Javier Ceriani o reportes de “fuentes cercanas” a la familia Aguilar indican que hay una separación, pero que no es total. Es decir, esto sería un alejamiento para pensar las cosas, que también se reporta recaería sobre todo… en decisión de Ángela. En ese sentido, parece que en estos momentos no están juntos y hasta que hagan un comunicado oficial… las especulaciones correrán alrededor.