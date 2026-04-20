Defienden al hijo de Luis Miguel; piden que lo dejen en paz

Aunque la situación se había calmado un poco, hace unos días se hizo eco alrededor de una supuesta relación o “shippeo” entre Fátima Bosch y el hijo de Luis Miguel. Sin embargo fue una publicación falsa la que desató dicho asunto, pero ahora hubo una nueva aparición “pública” por parte del joven y ya salieron a defenderlo por el acoso recibido por el también hijo de Aracely Arámbula.

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¿Quién salió a defender al hijo de Luis Miguel?

El primer gran bombazo alrededor del joven de 19 años se dio hace unas semanas cuando se hizo público el rostro del joven que vivió en el anonimato prácticamente toda su vida. Allí todos quisieron saber cómo era, dónde se encontraba y a qué se dedicaba, pero de inmediato saltó - sin información oficial - la versión de que Aracely Arámbula está furiosa por la exposición de sus hijos.

Ahora, ante la aparición del joven en un nuevo video, las redes sociales se encargaron de viralizar el momento y los medios tradicionales hicieron lo propio. Es decir, el hijo de Luis Miguel estuvo en boca de todos en las horas recientes, pues se le vio en una fiesta privada en el Coachella 2026. Quien grabó el material audiovisual, se dio cuenta quién era Miguel Gallego y así lo presumió.

Y con todo ese impacto mediático, ya salieron más defensores de la imagen pública del joven. La postura de la madre siempre fue que sus hijos no estuvieran relacionados con las actividades artísticas de los padres y siempre pidió respeto a la prensa. Por eso, muchos fanáticos han indicado que dejen de acosarle, pues él nunca se ha manifestado ante la prensa, sino que en este caso se le persiguió.

¿A qué se dedica el hijo de Luis Miguel?

Las redes sociales del joven son privadas, realmente nunca había sido grabado de manera tan clara en cuadro como sucedió hace unas semanas y en general no se sabe nada de él. Aunque hay rumores de que tiene una gran voz para poder pensar en una carrera en el medio, prácticamente sus dos décadas de vida están envueltas en el anonimato.

En ese sentido, es muy probable que “ya quedó condenado” para el resto de sus días, pues cada vez son más personas las que le reconocen y por lo tanto las que lo publican en espacios mediáticos digitales y tradicionales.