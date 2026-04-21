Esto es lo que pasa con tus cuentas de banco, Gmail y WhatsApp cuando mueres

Evidentemente cuando un familiar muere no estás pensando de primera instancia en qué sucederá con algunas de las cuentas del difunto, pero más temprano que tarde debes lidiar con ese tipo de situaciones que son parte de la vida de las personas. Por ello este artículo habla de lo que sucede con temas como el correo, la cuenta de WhatsApp y el asunto bancario.

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¿Qué pasa con las distintas cuentas que tienes cuando mueres?

Evidentemente esto cambia en algunos aspectos, dependiendo la compañía donde tengas tu correo, el tema de WhatsApp puede sufrir variantes y el banco también tiene ciertas formas de manejarse. Pero este es un gran acercamiento para que sepas qué sucede con tus cuentas cuando mueres.

¿Qué pasa con las cuentas bancarias de los fallecidos?

Aunque esto cambia conforme al banco, lo ocurrido con este tipo de cuentas es un acercamiento de la institución para con los familiares o cotitulares de la cuenta. En ese sentido, también los que pueden ser los interesados son los familiares, sobre todo en ahorros o cosas similares. Pero sin lugar a dudas, habrá requisitos y papeleos que se tendrán que realizar, por ello algunos se tardan un poco en hacerlo ante lo incómodo de enfrentarse a un procedimiento parecido en medio del dolor.

¿Qué pasa con las cuentas de Gmail?

En el caso del correo asociado de Google, todo cambia cuando el correo no es utilizado en un periodo de al menos dos años. Ya que ese tiempo se cumple, la empresa borra el correo y toda la información vinculada como lo son fotos, los propios correos, archivos y datos asociados a la cuenta. En este caso, Google considera actividad a situaciones como leer o enviar correos en Gmail, usar Google Drive, realizar búsquedas o incluso ver vídeos en YouTube.

¿Qué pasa con las cuentas de WhatsApp?

El límite de desuso de un número de WhatsApp es de 120 días. Si eso sucede, la empresa lo elimina automáticamente, punto en el que las personas verán desaparecer su foto de perfil o incluso se indicará que dicho perfil fue eliminado. Y la manera en la que esta empresa de mensajería se percata de un desuso es la NO CONEXIÓN de la cuenta a algún tipo de internet.

¿Qué pasa con las cuentas de Netflix de los fallecidos?

En este caso el problema es cuando algunas tarjetas quedan activas y los cobros se siguen haciendo. Aquí lo clave sería tener acceso a la cuenta de Netflix o en su defecto, acudir a la guia que da el soporte de la plataforma para buscar una nueva cuenta dónde asociar y si se desea seguir contratando, su respectivo modo de pago.