Este fue el último posteo en redes del actor José Ángel Bichir; quien trató de quitarse la vida el día de hoy

Este viernes comenzó a surgir la noticia de que el actor José Ángel Bichir se había intentado quitar la vida lanzándose desde el tercer piso de su departamento ubicado en la colonia Narvarte, tomando por sorpresa al mundo del entretenimiento.

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De acuerdo con primeros reportes, las autoridades habrían sido alternadas de que había una persona en la banqueta con visibles rastros de una caída y al llegar a la locación dieron con que se trataba del actor de 38 años, quien en redes ha recibido el apoyo de sus seguidores tras este percance.

¿Cuál fue la última publicación de José Ángel Bichir en redes sociales?

Aunque el actor no suele ser muy activo en sus redes sociales, en Instagram suele postear fotos o videos de vez en cuando, siendo que su última publicación por separado del el 06 de diciembre de 2025 un video de la época de inicios de la pandemia por Covid 19, en la que se le puede ver haciendo un baile “liberador”.

El último posteo que aparece en sus redes es el de una Mención Honorífica que consiguió en la categoría a “Mejor Cortometraje Internacional” en el Festival Internacional de Cine y Artes de Atenas junto con Edgar Baena y Kate del Castillo.

¿Cuál es el estado actual de José Ángel Bichir?

De acuerdo con primeros reportes, el actor habría tenido atención médica urgente debido a lesiones en el rostro, donde destacan en la mandíbula, así como en el abdomen, aunque se desconoce la gravedad de su estado de salud.

Dentro de este caso, medios han señalado que fue el mismo actor quien habría saltado desde su balcón, dejando entrever algún posible problema o episodio que el mexicano habría enfrentado, por lo que ante este tipo de episodios, es importante conocer el número de la línea de la vida y tener apertura a conversar con nuestros seres queridos e incluso acercarnos en caso de pasar por día difíciles, siendo que esto podría hacer la diferencia.

¿Cuál es el número de la línea de la vida?

En México la línea de vida es 800 911 2000, el cuál es servicio que se dedica a atender temas emocionales, priorizando la salud mental. Es completamente gratis y opera todo el día durante todo el año, este tipo de líneas brindan atención especializada en crisis, adicciones y depresión.

