Ring Royale dio pistas sobre su nueva edición y el mensaje de Emiliano Aguilar sorprendió a todos

Ring Royale confirmó en sus redes sociales lo que muchos esperaban: la segunda edición del magno evento que cautivó a todos con grandes peleas de box de exhibición. Pero lo que sorprendió a más de uno es la indirecta de Emiliano Aguilar, quien podría ponerse los guantes próximamente, después de burlarse de la polémica de Nodal y Ángela.

Fue en la presentación de una revista en la que el hermano mayor de Ángela aparece en la portada donde dio a entender que será uno de los famosos que pelearán en la segunda edición de Ring Royale. Aunque de momento no hay nada confirmado, Emiliano quiere ponerse los guantes, en espera de saber quién podría ser su rival, entre ellos Christian Nodal, a quien le ha tirado por el estreno musical de “Un vals”.

Emiliano Aguilar dio a entender que estará en la segunda edición del Ring Royale|@emiliano_aguilar.t

“No puedo decir tanto. Lo único que voy a decir y creo que con esto todos van a saber es que le quiero mandar un gran saludo a mi compa Poncho De Nigris. Aquí andamos a la orden”, mencionó el mayor de los hijos de Pepe Aguilar en conferencia de prensa.

Los rivales que quiere Emiliano Aguilar para Ring Royale

En reiteradas ocasiones, Emiliano ha lanzado desafíos públicos a diferentes personalidades del medio para subir a pelear en la segunda edición de Ring Royale y tal parece que su deseo está por cumplirse al mandar indirectas de su probable participación en dicho evento.

El mayor de la dinastía de Pepe Aguilar ha retado públicamente a Christian Nodal para subirse al ring y así limar las asperezas y los dimes y diretes entre ambos. Asimismo, Emiliano también quiere ponerse los guantes contra su hermano Leonado e incluso ante el influencer Kunno.

Será hasta que se acerque el evento cuando se dé a conocer la cartelera de famosos que se enfrenten en la segunda edición del magno evento y si estará Emiliano y uno de los rivales a los que quiere enfrentar.