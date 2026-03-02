¿Le regresó el cáncer a Lola Cortés? Este es el estado de salud de la actriz hoy lunes 2 de marzo de 2016

La famosa jueza de hierro, actriz de teatro musical y exgranjera, Lola Cortés, recientemente tuvo una intervención quirúrgica relacionada con cáncer de mama, el cual le fue diagnosticado en 2023. Aunque la actriz se nota positiva, su hermana Laura Cortés declaró que el estrés que vivió durante La Granja VIP había complicado su estado de salud.

Tras la decisión de la misma Lola de dejar La Granja VIP, su estado de salud se había notado deteriorado y pronto tuvo que entrar a quirófano, ya que las prótesis que la actriz llevaba habían sido rechazadas por su cuerpo, a lo que su hermana Laura Cortés declaró que la salud de su hermana es buena y que las prótesis únicamente fueron retiradas.

Las rechazó, entonces ya se las quitaron y ya dijo: ‘Ya no me pongan nada más, planita bonita, así soy yo.

Además, Laura comentó que la actriz llevaba ya 6 meses en remisión y que se esperaba que esta operación fuera la última y que solo queda esperar la recuperación total, con cuidados y atención, ya que una enfermedad no solo enferma a la persona, también enferma a la familia.

Creemos que ya es la última para la recuperación absoluta del bicho, llamado cáncer, y está en remisión.

El paso de Lola Cortés en La Granja VIP

Sin duda alguna, Lola Cortés dejó su huella dentro de La Granja VIP, ya que destacó por ser la granjera sorpresa, pues al inicio fue presentada como una de las críticas junto con Ferka, Rey Grupero, Flor Rubio y Linet Puente; sin embargo, el día del estreno fue nombrada como parte de los 18 granjeros.

Si bien causó conmoción esta decisión, ya que nunca se había visto a una jueza estar dentro de un reality show, todo tomaría un rumbo distinto cuando la actriz comenzó a presentar problemas de ansiedad, los cuales la llevaron a solicitar su salida, siendo así que en la cuarta semana dejó por pie propio La Granja VIP, siendo un momento lleno de emociones donde vimos a la jueza de hierro desmoronarse en los brazos de su hija.

