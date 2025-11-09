¡Mar de lágrimas! Así reaccionaron los granjeros a la RENUNCIA de Lola Cortés a La Granja VIP (VIDEO)

Las sorpresas y las emociones siguen a flor de piel en La Granja VIP, pues durante La Gala de Eliminación de este domingo 9 de noviembre, se dio una decisión inesperada: Lola Cortés le confesó a Adal Ramones que por motivos personales y de salud, pedía salir del reality show esta misma noche, por lo que ya no contaremos más con su presencia a partir de hoy.

Esta sorpresiva decisión toco fibras sensibles en los Granjeros, quienes tras el anuncio, se rindieron en aplausos hacia Lola Cortés y algunos de ellos como Eleazar Gómez, Lis Vega y Fabiola Campomanes, reaccionaron con tristeza y entre lágrimas,

“Mi decisión final es romper este compromiso”, dijo Lola Cortés a Adal Ramones para reafirmar que ya no formará parte de La Granja VIP.

“Te admiro por tu entereza por tomar una decisión tan difiícil, por romper un compromiso en donde tu público deseaba verte hasta el final, eso lo respeto mucho. Debo decirte que tenías más de 9 millones de votos, tu público no te falló, estaba contigo”, dijo Adal Ramones.

La enfermedad por la que Lola Cortés renunció a La Granja VIP

“Yo tengo trastorno de ansiedad que me lleva a la claustrofobia y eso mismo me lleva a otras partes que no puedo mencionar. Mi primer ejemplo para todos es cuidar mi salud mental para dar de mí el 1000%", dijo Lola Cortés tras ser confrontada por los críticos.

“Entré a una Granja porque hay animales, son muy importantes y quería entrar con los animales, yo no creí que aquí había un encierro. Cuando vi que el techo iba bajando y las paredes cerrándose, todo cambió. Tuve más ataques de pánico en cuatro semanas que cuando me lo detectaron, este es biológico”, finalizó Lola Cortés quien finalmente salió de La Granja tras fundirse en un abrazo con todos sus compañeros.