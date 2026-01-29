“No hay posibilidad de reconciliación": Este podría ser uno de los motivos del divorcio entre Rob Schneider y la MEXCIANA Patricia Azarcoya

En las últimas horas ha comenzado a circular información sobre el divorcio del actor Rob Schneider de 62 años de edad y la productora mexicana Patricia Azarcoya Arce tras 15 años juntos, poniendo fin a uno de los matrimonios más sólidos del entretenimiento, quienes incluso han tenido proyectos juntos.

La pareja comparte dos hijas de 13 y 10 años, por lo que Patricia y Rob estarían fijando de manera legal lo que será la custodia y manutención de las menores luego de que la mexicana fuera quien inició la petición a finales del año pasado, por lo que se espera que en los próximos días se comparta mayor información.

¿Por qué se divorció Rob Schneider y Patricia Azarcoya?

De momento, la información legal compartida por el medio estadounidense TMZ señala que Patricia de 37 años inició el trámite de divorcio desde el pasado 08 de diciembre del 2025 argumentando que su matrimonio "está irremediablemente roto y no hay posibilidad de reconciliación".

Si bien, no ha habido ninguna declaración pública sobre ambos, en internet han comenzado a surgir especulaciones que señalan que una de las grandes diferencias entre la pareja podrían ser posturas e ideologías políticas, siendo que en agosto de 2024, tras la suspensión de la campaña de Kennedy , Schneider respaldó al entonces candidato republicano Donald Trump, aunque de momento esto es solamente una especulación.

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Rob Schneider y Patricia Azarcoya?

De acuerdo con varias fuentes, ambos se conocieron en 2005 en un set de televisión en México y a pesar de la diferencia de edad de 25 años, mantuvieron un noviazgo discreto por seis años hasta que contrajeron matrimonio en abril de 2011 y un año después se convirtieron en padres.

Patricia Azarcoya es originaria de Mérida, Yucatán y en los últimos años ha ganado gran popularidad en los Estados Unidos gracias a sus trabajos en la producción de programas de televisión y algunas películas, donde también ha participado como guionista.