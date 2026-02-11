El estremecedor posteo de la hermana de Lorena Rojas a 11 años de su muerte

El próximo lunes 16 de febrero se cumplirán 11 años de la muerte de Lorena Rojas. La actriz fue diagnosticada con cáncer de mama y hacía poco se había convertido en madre adoptiva de una niña. Su hermana Mayra Rojas se expresó en redes sociales recordándola con un estremecedor posteo.

La muerte de Lorena Rojas fue un golpe muy duro para el mundo del espectáculo mexicano y mucho más para su familia. Es por eso que la publicación de su hermana se ha llevado todas las miradas y ha dado lugar a mensajes de apoyo y de dolor compartido.

El recuerdo de Lorena Rojas

El posteo que Mayra Rojas trajo al presente a su hermano fue realizado este martes 10 de febrero ya que se trata de la fecha de nacimiento de Lorena Rojas. Es por eso que tanto este día como el lunes próximo son muy especiales para la familia de la actriz que la recuerda con mucho cariño y dolor.

“No hay nada que no haya dicho sobre la falta que me haces. Hoy el silencio representa el todo y la nada”, remarca la publicación de Mayra Rojas. Esa frase acompaña una fotografía con el rostro de la actriz fallecida en 2015 sobre la que se lee “Solo sé que te extraño”.

El estremecedor posteo de Mayra Rojas

Mayra Rojas no solo es la hermana de Lorena Rojas sino que se convirtió en la nueva madre adoptiva de Luciana, la niña que la actriz había adoptado antes de su deceso. Por lo tanto, las emociones están a flor de piel en fechas como estas y eso es lo que demostró con un estremecedor posteo.

“Huyo del ruido solo para pensarte, para cerrar simplemente los ojos y tratar de sentirte. Y te veo. Y no los quiero abrir. Lo cotidiano me hace huir de lo que sigue y seguirá doliendo”, escribió la hermana de Lorena Rojas.

Sobre el final de la publicación, Mayra Rojas sentenció: “No quiero expresar lo que siento porque no lo entiendo. Todo el día te pensé y mañana será igual. Simplemente estás y no estás y simplemente te amo”.

