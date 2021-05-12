Mayra Rojas acusa a exesposo de Lorena Rojas de forma contundente.

Mayra Rojas acusó a exesposo de Lorena Rojas de quedarse con un seguro de vida. Según la actriz, Patrick Schnaas no compartió el dinero con Luciana, la hija que su fallecida hermana adoptó.

Lorena no pensaba que se nos fuera a ir, entonces ella no tenía planeado algo a futuro, fue una gran enseñanza, porque el gobierno de Obama le dio un seguro que pudo cubrir sus gastos

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Exmarido de Lorena Rojas se robó el dinero

De acuerdo con la actriz, existía otro seguro que cuando supieron de su existencia pretendían que se le quedara a Luciana, pero estaba a nombre del primer esposo de Lorena, así que le informaron y ayudaron a cobrarlo, pero él se lo quedó.

El primer marido de mi hermana se robo el seguro, nos enteramos mi mamá y yo de 600 mil pesos repartidos en 4 años, estaba de pelos, pero estaba a nombre de Patrick, acudimos con Patrick... ‘sí yo les ayudo’ firmamos los documentos, fuimos al banco, se quedó con esa cantidad que Lorena ni sabia que existía

Mayra Rojas y su familia le ayudaron al Patrick Schnaas a cobrar el seguro, sin pensar en lo ingrato que sería y según ellas, no había manera de apelárselo.

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