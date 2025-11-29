¿Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo serán papás nuevamente?

La familia Derbez está constantemente en el centro de la atención ya sea por sus logros, nuevos proyectos o uno que otro escándalo. En esta ocasión Aitana, la hija más pequeña de Eugenio Derbez, ha causado gran sensación precisamente por los talentos que nos ha mostrado en un reality.

Sin embargo, ahora ha realizado una particular petición a sus padres que los ha dejado pensando seriamente. Eugenio Derbez tiene cuatro hijos, todos de distintas mamás, Aislinn, José Eduardo, Vadhiry Aitana, al existir una gran diferencia de edad entre ellos es que la pequeña ha pedido un hermanito para poder jugar.

¿Cómo fue la petición de Aitana Derbez a sus padres?

En los capítulos más recientes del podcast ‘Entre hermanas’, el cual Alessandra Rosaldo, protagoniza junto con su amiga Mariana Sanchez-Williams, la cantante reveló la reciente petición que su hija Aitana le hizo, esto fue luego de hablar de los hijos únicos.

Alessandra manifiesta queen otros países no prevalece la idea de que los hijos únicos deben tener más hermanos para “tener con quien crecer”. Pese a lo anterior, Aitana, hija de Alessandra ha crecido prácticamente como hija única aunque tiene más hermanos.

"Mi hija, aunque tiene tres hermanos mayores, le llevan 28, 23 y 22 años; en realidad Aitana crece como hija única", comentó Alessandra. Ante esto es que ya le pidió una hermana para poder jugar con ella.

"No sé por qué trae esta cosa de: ‘Quiero una hermana. Quiero una hermana’", dijo Alessandra

¿Eugenio Derbez y Alessandra buscarán serán padres nuevamente?

Teniendo en cuenta es Alessandra como Eugenio Derbez han revelado que no está en sus planes convertirse en padres nuevamente, pues, aunque en su momento lo llegaron a pensar a estas alturas ya no es algo que lo pongan a discusión.

Y es que, Alessandra confesó que en algún momento lo consideraron, pero eso no ocurrió, ya que en dado caso de que hubieran tenido más hijos es cuando Aitana era más pequeña, además de que Eugenio Derbez se sometió a una vasectomía.