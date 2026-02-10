Eugenio Derbez EXPLOTA ante las críticas dirigidas a su hija; ¿la mantendrá lejos del medio artístico?

Eugenio Derbez defendió a su pequeña hija Aitana luego de que recibiera críticas y comentarios negativos en un video donde canta a lado de su hermano Vadhir Derbez. El reconocido actor dijo que los comentarios que las personas hacen hablan más de ellos y de lo que tienen dentro de sí mismos.

¿Por qué atacaron a Aitana Derbez?

A través de redes sociales se generó una ola de comentarios negativos en donde los usuarios atacaron y criticaron fuertemente a Aitana Derbez. Todo ocurrió en los videos que subió Vadhir Derbez a sus redes sociales. En el primero el actor y cantante compartió cómo se encontraba haciendo un panque de plátano con la pequeña. Sin embargo, los usuarios se dieron cuenta de que la hermana de Vadhir tenía puestas “uñas postizas” por lo que no tardaron en hacer críticas. El segundo video fue uno que se encuentra en YouTube, en donde ambos hermanos interpretan el tema “Golden”, una de las canciones principales de la película K-Pop Demon Hunters, misma que ha recibido diversos premios debido a la gran cinta animada que es.

Ante los comentarios negativos hacia la pequeña Vadhir Derbez salió rápidamente a su defensa en los comentarios. Fue por esta razón que ante las críticas también Eugenio Derbez se pronunció diciendo que el video donde ambos cantan nunca fue para lanzar un álbum ni mucho menos. “Es como si alguien está cantando en un karaoke”, dijo. Por otro lado, expresó que piensa tomar medidas para no exponer a su hija al ojo público, pero que también no ponen atención a las críticas negativas. “Ella afortunadamente vive allá. Está todavía muy chiquita, no tiene redes sociales entonces ni enterada”. Por otro lado, dijo que a su hija le gusta el medio artístico, pero que él esperaba que no se adentrará ya que, entre risas, mencionó que ya son muchos Derbez en el medio.

¿Cuáles son los próximos proyectos para Eugenio Derbez?

Uno de los proyectos que más emocionan a los fans de Eugenio Derbez es uno que está próximo a salir como parte de su carrera en el doblaje ya que ha prestado su voz para el personaje de “burro” en la saga de Shrek. Recientemente compartió que los directivos del proyecto le permitieron hacer modificaciones al guión para mantener el particular sentido del humor de su personaje por lo que compartió; muy felíz, que será parte de la cinta, misma que se estrenará el 30 de junio de 2027.

Sin duda, con la respuesta de Eugenio Derbez el actor dejó en claro lo importante que es para él su familia y el bienestar de ella. Sin embargo, a esta respuesta también se sumó su esposa Alessandra Rosaldo, ya que de igual forma salió a defender de forma pública a su hija.