Mauricio Ochmann confiesa todo sobre su antiguo problema de alcoholismo.

Mauricio Ochmann relató sus historias de desamor y adicciones, ¡muy fuertes! Te contamos todos los detalles de lo que el actor confesó.

Para nadie es un secreto que cuando Mauricio Ochmann era más joven, sufría de problemas de alcoholismo, ¡incluso que estuvo internado! Pero él mismo relató muchos pasajes de su vida que pocos conocían, te contamos sus confesiones.

Mauricio Ochmann y sus confesiones de alcoholismo.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Mauricio Ochmann reveló que durante su juventud, cayó en el alcoholismo. Como muchos jóvenes, por problemas que le hacían daño, como abusos escolares, procesos de adopción, ¡en general por el rechazo social!

Confesó que durante años, la cerveza llenaba es vacío que tuvo por no conocer a sus padres biológicos. ¡Qué fuerte! Afortunadamente, él solo se dio cuenta de lo que estaba pasando y que no iba a ningún lado bueno, así que decidió poner un alto. “Tuve que levantar la mano y pedir ayuda porque estaba ya en un camino de excesos y de una muerte lenta inconsciente, pero algo dentro me decía: ‘Este no eres tú, esto no es por aquí’, pero me duró hasta los 28 años, una adolescencia tardía y a los 28 ahí fue cuando levanté la mano y pedía ayuda... Me fui y me interné a una clínica”. Dijo Mauricio Ochmann.

En el tema familiar, Mauricio también tuvo muchos problemas cuando era niño, dijo que uno de los procesos más duros de su infancia fue haber sido adoptado, ¡dos veces! La segunda ocasión fue cuando obtuvo el apellido Ochmann. “Ahí fue otro proceso de adopción y entonces el Ochmann es de mi segundo papá adoptivo que ya a los 11 años se legalizó. Entonces el primer padre que yo lo dejé de ver cuando era chiquito, finalmente se dio el apellido, porque primero yo era Sánchez y ya después era Ochmann”. Confesó el actor.

Normalmente las adicciones llegan con los problemas, ¡afortunadamente Ochmann logró salir adelante y cambiar su estilo de vida!

