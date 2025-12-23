Miss Universo se viste de luto tras muerte de reina de belleza

La muerte de Ieda María Vargas, la primera Miss Universo de Brasil, ha conmocionado al mundo del modelaje. La representante falleció este lunes 22 de diciembre, algunos días antes de que hubiese cumplido sus 81 años de edad.

La ex reina murió luego de permanecer unos días internada, según relató su familia en un comunicado. Desde Miss Universo emitieron un comunicado despidiéndola con profundo dolor.

¿Cómo se confirmó la muerte de Ieda María Vargas?

Fue la propia familia de Ieda María Vargas quien a través de redes sociales informó: “Con mucho dolor la familia de Ieda María Vargas anuncia su fallecimiento ocurrido este lunes”.

The Miss Universe Organization extends its deepest and most heartfelt condolences to the family, friends, and all who were touched by the life of Iêda Maria Vargas, Miss Universe 1963. As the first woman from Brazil to hold the Miss Universe crown, her grace and pioneering spirit… pic.twitter.com/n7SInLygQD — Miss Universe (@MissUniverse) December 23, 2025

El posteo agrega: “En este momento de inmenso dolor agradecemos todas las manifestaciones de afecto, respeto y solidaridad recibidas. Ieda fue una mujer de luz que marcó la historia y la vida de muchas personas, dejando un legado de amor, alegría e inspiración. Estamos profundamente entristecidos por su partida, pero reconfortados por el hecho de que ahora está descansando en la casa del Padre, en paz y rodeada de amor”.

¿Cómo despiden a Ieda María Vargas?

Tras el comunicado de la muerte de la ex Miss Universo, los mensajes no tardaron en llegar.Muchos de los fanáticos expresaron sus condolencias a la familia y destacaron que la hermosa ex reina siempre resaltó por su belleza, pero también por un talento inigualable y un carisma que la hacía especial.

Hoy, Ieda María Vargas es sin lugar a dudas una fuente de inspiración para las nuevas generaciones ya que consagró su vida a las pasarelas desde temprana edad y así logró un merecido reconocimiento convirtiéndose en la primera Miss Universo de Brasil.

Fue elegida un 22 de junio del año 1963, en el certamen que se realizó en Río de Janeiro. Desde entonces, no paró de representar de la mejor manera al concurso, destacando por su personalidad tierna, lo que la hizo una de las Miss Universo más queridas.

