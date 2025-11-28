Influencer anuncia la muerte de una de sus bebés; estos son los detalles

El mundo digital está recibiendo la noticia del fallecimiento de una esperada bebé que se anunció a principios de este año. A nada de que el embarazo llegara a buen puerto, la influencer de TikTok tuvo un desprendimiento de placenta y por ello perdió a una de sus gemelas. Con eso, dan por terminada la etapa del embarazo y esto es lo que se sabe de su otra bebé.

¿Qué pasó con la muerte de la bebé de esta influencer?

La comunidad que seguía a Tini Younger está tratando de sobrellevar tan complicada noticia. Y es que la pareja (concretada con Antoine Wright Jr) estuvo subiendo contenido de todo el proceso de su embarazo que llegó bien hasta la parte final. Así lo compartió la joven de 24 años: “Logramos llegar a casi 36 semanas, estábamos tan cerca de terminar y llevar a las niñas a término, pero tuve un desprendimiento de placenta y perdimos a nuestra dulce niña”.

La tiktoker también agregó que aunque evidentemente no querían dar esa noticia, siempre pensarán en su bebé y le dirán a su hija que tiene una gemela. Y es que también informaron sobre el estado de salud de su niña que logró sobrevivir ante la emergencia médica: “Su hermana gemela está muy bien y respira por sí misma.”

¿Quién es esta influencer de cocina, Tini Younger?

Tineke Tini Younger es una de las tiktokers que ganó bastante popularidad en meses recientes. La oriunda de Estados Unidos tiene poco más de 2.3 millones de seguidores en Instagram y más de 12 millones en TikTok. Participó en el programa Next Level Chef, junto a Gordon Ramsay y muchos indican que se distingue por hacer recetas muy sencillas para que cualquier que acuda al video, sea capaz de realizarlas.

Además, se indica que estudió gastronomía y en algún momento compartió que tenía una complicación de aprendizaje, lo cual superó y sirvió de aliento para otras personas que viven el mismo problema o parecidos.