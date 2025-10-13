Ex reina de belleza y actriz es hospitalizada de emergencia

El mundo de los certámenes de belleza se encuentra en shock, en especial ante la noticia de que una ex reina de belleza y actriz fue hospitalizada de emergencia en Miami, quien por el momento se encuentra en el área de cuidados intensivos recibiendo la atención de expertos en la salud.

Ante la terrible noticia, se han difundido algunos detalles sobre su estado de salud y la identidad de la mujer. Para que no te pierdas ningún detalle, te explicaremos toda la información que se conoce al respecto.

¿Quién es Tatiana Capote?

Tatiana Capote es una actriz y ex reina de belleza que nació el 15 de agosto de 1962. Dentro de su historia se sabe que fue una mujer que representó a Venezuela, logrando cautivar a todos con su belleza única en 1979. Dentro de su carrera en la actuación, se destacan los programas:

Marta y Javier

Roberta

Marisela

La mujer Prohibida

Maribel

Amor de Hembra

Bienvenida Esperanza

Talento y belleza que le permitieron obtener gran relevancia en la televisión. Lamentablemente, se anunció que la personalidad fue hospitalizada de emergencia en la Unidad de Cuidados Intensivos en Miami, preocupando a todos sus fieles seguidores.

¿Qué le pasó a Tatiana Capote?

Según informes de medios locales, se explica que la actriz sufrió un ataque cardíaco al que pudo sobrevivir el 11 de octubre. Aunque recibe atención médica, su estado de salud sigue siendo delicado, por lo que los profesionales la sometieron a diálisis debido a complicaciones que se han presentado.

Ante los hechos, varios artistas han enviado mensajes de apoyo para la ex reina de belleza que fue hospitalizada de emergencia. Igualmente, sus seguidores han empleado el momento para enviar su energía a la celebridad, quienes están atentos para conocer las nuevas noticias sobre su actual estado de salud.

Por ahora no se ha dado a conocer la explicación de los médicos, quienes no han proporcionado información sobre su evolución de salud. Así que debemos de esperar a los próximos días para obtener nuevas actualizaciones.