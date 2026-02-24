¡Así fue el paso por La Academia de Héctor Zamorano, el primer eliminado del reality show!

Con la reciente noticia del fallecimiento del primer eliminado de La Academia, Héctor Zamorano, los fans del reality y la comunidad en redes sociales se han cuestionado cómo fue su paso por el reality musical más importante de México, siendo la primera generación donde participó, y aquí te lo contamos.

Estrella y Wendolee, exintegrantes de La Academia, rompen en llanto ante la muerte de Héctor Zamorano: “Cuando alguien no te quiere contestar es porque no se siente bien”

¡Historia completa de Héctor Zamorano por La Academia!

Esta breve pero importante historia comenzó en 2002 cuando TV Azteca anunció el comienzo de uno de los realities de música más importantes en México, siendo la primera generación de La Academia, la cual batió récords televisivos de audiencia.

De esta generación recordamos a personajes como lo son Myriam Montemayor, Yahir, entre otros, los cuales dejaron huella importante, pero también el paso de Héctor Zamorano dejó una marca, aunque por razones diferentes, ya que fue de los primeros nominados de este reality.

Así anunciaron Flor Rubio y Ricardo Casares la muerte de Héctor Zamorano

La Academia se caracterizó por cambiar las reglas de los reality, por lo que en la primera semana tuvimos 3 nominados, los cuales fueron Laura Caro, Wendolee Ayala y Héctor Zamorano, de los cuales Zamorano fue el primero en ser eliminado, terminando su camino y siendo recordado como el primer eliminado de La Academia.

¿Qué fue de Héctor Zamorano después de La Academia?

La historia de Héctor se basa en altibajos profesionales, pues si bien logró grabar un disco debut tras su salida de La Academia, algo que varios de sus compañeros no lograron, sin duda no pudo mantener este nivel, por lo que buscó incluso incursionar en la locución, sin poder establecerse de forma estable en el medio.

Años posteriores, en 2024 exactamente, Héctor declaró que tenía depresión diagnosticada y que estaba luchando día a día con ello, dejando posts en X donde narraba lo complicado que era su vida tras esta enfermedad mental. Posterior a esto, se desapareció de redes sociales e incluso dejó a un lado a sus amigas y compañeras del reality show con las cuales compartió parte de su vivencia.