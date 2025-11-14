Exhiben la identidad del bailarín con el que Angélica Vale le habría sido infiel a Otto Padrón

Angélica Vale no deja de ser el centro de atención esta semana luego de que se confirmara que su esposo Otto Padrón le pidió el divorcio. La novedad se conoció el domingo por la noche, mientras que los rumores de una supuesta infidelidad enlazan a la actriz con un bailarín del cual trascendió su nombre.

La vida privada de Angélica Vale y Otto Padrón ha quedado expuesta en redes sociales y medios de comunicación. Es que ambos mantenían un matrimonio de 14 años, del cual surgieron dos hijos, por lo que la separación sorprendió a todos sus seguidores.

¿Angélica Vale le fue infiel a Otto Padrón?

La demanda de divorcio interpuesta por Otto Padrón golpeo fuertemente a la opinión pública que comenzó a preguntarse qué fue lo que ocurrió. Aunque no han brindado mayores detalles, Angélica Vale precisó que con su esposo llevaban ocho meses separados pero en una “convivencia” acordada por el bienestar de sus hijos.

🚨🚨 Él es el bailarín con el que supuestamente ANGÉLICA VALE fue infiel a su esposo Otto Padrón. Aseguran que existen videos donde aparecen besándose 😳



➖Se llama JULIO RAMÍREZ y se conocieron en la obra “Vaselina” en 2023



🔸 Primero habría salido con María León

🔸 Luego… pic.twitter.com/2tjGXPyacF — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 14, 2025

A medida que las horas pasaban, el tema seguía dando de qué hablar sobre todo cuando surgió el rumor de que una infidelidad por parte de la actriz sería la causa del fin del matrimonio. Un bailarín de la obra “Vaselina” sería el tercero en discordia por lo que el asunto tomó relevancia.

¿Quién es el bailarín con el que Angélica Vale habría engañado a su esposo?

Mientras el tema del divorcio sigue siendo motivo de debate en redes sociales y medios especializados en el mundo del espectáculo, trascendió la identidad del bailarín con el que Angélica Vale habría engañado a Otto Padrón. Fue en la cuenta de X @TuTiaSandra, dedicada a temas del espectáculo, que se difundieron datos y una video de esta persona.

“Él es el bailarín con el que supuestamente Angélica Vale fue infiel a su esposo Otto Padrón. Aseguran que existen videos donde aparecen besándose. Se llama Julio Ramírez y se conocieron en la obra ‘Vaselina’ en 2023”, señala el posteo en esta red social.

Al video compartido, se le sumó la frase “Fuentes aseguran que supuestamente llevan un año de relación” y los siguientes datos:

