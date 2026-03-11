3 o 4 signos que son más propensos a sufrir en un desengaño

Dentro de la astrología, se sabe que hay signos zodiacales que cuentan con ciertas características de personalidad, desde aquellos que se destacan por ser leales hasta los que pueden ser tu peor enemigo. No obstante, hay algunos que son más propensos a sufrir un desengaño.

Benditas Mujeres: Charlene Arguimbau, la piloto referente en el automovilismo

Para que sepas más al respecto, te vamos a detallar cuáles son los 3 o 4 horóscopos más afectados al momento de descubrir la verdad sobre un engaño; la respuesta te va a sorprender.

¿Qué signos sufren más en un desengaño?

Todos podemos sufrir un desengaño amoroso, pero es cierto que habrá signos que sean más propensos a sentir las repercusiones al respecto. La astrología detalla que se trata de 3 horóscopos, de los cuales se destacan los siguientes:



Leo : Son fuertes, pero tienen un caparazón en el que albergan su lado sensible, pero eso los puede hacer vulnerables a la decepción; al sentirse traicionados, se les puede generar un impacto emocional profundo en su vida.

: Son fuertes, pero tienen un caparazón en el que albergan su lado sensible, pero eso los puede hacer vulnerables a la decepción; al sentirse traicionados, se les puede generar un impacto emocional profundo en su vida. Libra : Son muy leales en el tema del amor, pero pueden sufrir de los desengaños cuando la realidad no se encuentra alineada a sus expectativas. Su necesidad de cumplir expectativas puede llevarlos a tener tensiones y frustración.

: Son muy leales en el tema del amor, pero pueden sufrir de los desengaños cuando la realidad no se encuentra alineada a sus expectativas. Su necesidad de cumplir expectativas puede llevarlos a tener tensiones y frustración. Piscis: Es el más emocional y empático, por lo que deben tener cuidado al momento de idealizar un romance, ya que corren el riesgo de sufrir fuertes decepciones. Por lo que deben entender que no todos tienen esa sensibilidad y que pueden traicionar; así van a mantener un bienestar emocional.

¿Qué es un desengaño en el amor?

Sufrir un desengaño amoroso puede resultar en una emoción fuerte de experimentar, por lo que debemos tener cuidado. Dicha situación se refiere a aquel momento en que tienes una imagen de cierta persona o relación, y te das cuenta de que no fue algo real.

Se estima que en ciertas personas un desengaño romántico puede llevar a un año de duelo, pero dicho proceso de aceptación puede aumentar o disminuir el tiempo. En especial si formas parte de los signos zodiacales que mencionamos, ya que usualmente son más propensos a sufrir esos momentos.