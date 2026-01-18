¿Quién es Lisa Fernanda? la exnovia de Nodal que reabrió el pasado y desató la nostalgia en redes

Desde inicios de este año, las redes sociales han sido invadidas por la nostalgia del pasado. El trend conocido como “2026 es el nuevo 2016” , que invita a usuarios y celebridades a compartir recuerdos de hace una década, acaparó las miradas de miles de internautas cuando Lisa Fernanda Macías, una exnovia de Christian Nodal, publicó imágenes inéditas de su relación.

En sus publicaciones, Lisa compartió fotografías y breves videos que muestran momentos de su noviazgo en la preparatoria, donde se les ve con uniformes escolares, en las imágenes de puede leer: "Estaba en su Prime y no lo sabía. Si cambio mucho". Estas imágenes contrastan con la imagen pública actual de Nodal, lleno de tatuajes y fama internacional.

#Nodal #Trend2016 #novia #angelaaguilar ♬ Un Besito Más - Christian Nodal & Estevie @di.mdl24 😱 ¡Una ex de Nodal se sube al famoso trend del 2016! A través de sus historias, Lisa Fernanda Macías, quien fue el primer amor de Christian Nodal, sorprendió en redes al unirse al viral trend “Volvimos al 2016”. Este 2026 muchos aseguran que estamos reviviendo esa era, y el trend justamente va de eso: volver a momentos de hace 10 años. Lisa no se quedó atrás y compartió fotos y videos inéditos de cuando ella y Nodal eran novios en 2016. En el material se puede ver a un Nodal con uniforme escolar, dentro del salón de clases y claramente muy enamorado… una faceta que pocos habían visto. 👀 Y ahora la pregunta que muchos se hacen: ¿Soy yo o Lisa Fernanda se parece a Ángela Aguilar? Las comparaciones ya están encendiendo las redes 🔥 #ex

¿Quién es Lisa Fernanda exnovia de Nodal que compartió imágenes de su romance?

Lisa Fernanda Macías una generadora de contenido sobre su vida personal, sus intereses por la lectura, el café, la salud mental fue exnovia de Christian Nodal y ha llamado la atención pública en las últimas horas por compartir imágenes del romance que vivió con el intérprete de “Adiós Amor”.

Sin embargo, no solo por las recientes fotos ha despertado el interés del público y medios, sino también por su historia detrás del romance con el cantautor sonorense. Ella ha comentado en distintas ocasiones que durante su etapa escolar fue el gran amor del ahora esposo de Ángela Aguilar.

Según sus propias declaraciones en redes y plataformas, Lisa afirma que la canción “Te fallé”, uno de los primeros éxitos de Nodal, fue inspirada en los altibajos de su relación y particularmente en la manera en que terminó su noviazgo , según ella por una infidelidad por parte del cantante.

Lisa ha relatado también que fue ella quien decidió terminar la relación y que nunca quiso regresar, algo que destaca con orgullo incluso años después. Asimismo, ha declarado que fue la única que no regresó con él tras la ruptura.

Además de contar su versión de los hechos, Lisa ha opinado públicamente sobre la forma en que Nodal ha manejado otras relaciones a lo largo de los años, sugiriendo que no ha cambiado su patrón de iniciar romances rápidamente tras una ruptura.

¿Quiénes han sido las parejas Christian Nodal?

Christian Nodal ha tenido varias relaciones que han capturado la atención pública con María Fernanda Guzmán y Estibaliz Badiola . Además de Lisa Fernanda, algunas de sus parejas más conocidas incluyen romances posteriores con figuras del entretenimiento como Belinda, con quien estuvo comprometido; Cazzu, madre de su hija Inti; y actualmente, su esposa Ángela Aguilar.