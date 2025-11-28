La regla de 3 se cumple y se viste de luto el espectáculo mexicano

El luto invade nuevamente al mundo del espectáculo pero además siembra el debate sobre lo que muchos televidentes conocen como “La regla de 3”. Esto se debe a que en los últimos siete días han sido tres los famosos actores que fallecieron y alimentaron esta creencia.

La denominada regla de 3 hace referencia a una creencia que se da en el ámbito del espectáculo y se basa en que, tras la muerte de algún famoso, puede ocurrir el fallecimiento de otros dos en el marco de siete días. Esto ha sucedido en varias oportunidades y ahora la situación se vuelve a repetir.

¿Quiénes murieron en los últimos siete días?

La regla de 3 comenzó a cumplirse el pasado 21 de noviembre cuando la Asociación Nacional de Intérpretes empleó sus redes sociales para confirmar la triste noticia sobre la muerte de José Antonio Estrada Salgado. El famoso actor tenía 87 años de edad.

La segunda muerte se produjo el pasado lunes 24 de noviembre y en esta oportunidad el luto se adueñó del espectáculo mexicano al confirmarse la partida de Gabriela Michel, actriz de doblaje y televisión. A sus 65 años sufrió un infarto.

¿Por qué se habla de la regla de 3?

La denominada regla de 3 se cumple esta semana tras la muerte del actor Conrado Osorio. Fue este jueves 27 de noviembre que, tras una dura batalla contra el cáncer de colon, el famoso se despidió del plano terrenal. El actor colombiano supo construir una sólida trayectoria en México por lo que su legado es destacado por estas horas y se lo despide con mucho dolor en redes sociales.

Estas tres muertes, en los últimos siete días, han vuelto a darle protagonismo a la denominada regla de 3. Muchos internautas afirman que se ha cumplido en reiteradas ocasiones y es por eso que creen en ella, mientras no dejan de lamentarse por la pérdida de tan grandes figuras que demostraron a lo largo de sus vidas un talento que supo ganarse el cariño de los televidentes.