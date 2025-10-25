Conductora sufre la muerte de su bebé; así anunció la trágica noticia

En el día de ayer, la conductora de televisión Stefany González Córdova, dio a conocer la triste noticia de que su bebé había muerto. Sus seguidores de Instagram se mostraron muy conmovidos por tan triste anuncio y la despedida al pequeño Johan Isaac.

La conductora anunció esta noticia, ante sus más de 60 mil seguidores de las redes sociales, fotos de su paso por el hospital. Allí fue donde detalló que detalló que su bebé, Johan Isaac, falleció, pero por el momento se desconocen más detalles de lo sucedido.

¿Qué se sabe de la muerte del bebé de la conductora?

Hace meses Stefany González Córdova, daba a conocer la hermosa noticia de que esperaba a su bebé. En las redes sociales compartía fotos de los momentos que iba atravesando.

Sin embargo, en la jornada de ayer, la joven dio a conocer en su perfil de Instagram que su bebé Johan Isaac, había fallecido. A esto agregó que su hijo “llegó a este mundo por un breve momento, pero dejó una huella eterna” en sus corazones.

En el extenso texto, se pudo leer que la conductora aseguraba que vivió las semanas más difíciles de su vida donde lamentablemente perdió a su bebé. La famosa le dijo al pequeño que siempre lo amará y lo tendrá presente por el resto de su vida.

“Aunque sus manitas no pudieron abrazarnos por mucho tiempo, su alma pura nos llenó de amor, paz en esos pequeños minutos que pasamos juntos y nos enseñó el verdadero significado de la vida”, escribió.

Luego de haber confirmado esta triste noticia, Stefany compartió una reflexión que le había compartido uno de los doctores que la asistió en ese momento.

A esto agregó que el pequeño Johan nació, pero momentos más tarde falleció.

“Su corazón valiente esperó hasta conocerte, hasta sentir tu piel, tu voz, tu amor… y entonces, en ese instante sagrado, pudo descansar en paz”, escribió.

Así fue la celebración del Baby Shower

Hace unos días, el pasado 15 de octubre, la conductora de televisión, Stefany González Córdova, celebró el Baby Shower de su hijo Johan Isaac. En redes sociales subió varios videos de la emotiva celebración. Lamentablemente el bebé murió y la noticia fue anunciada en redes sociales por la famosa el pasado 24 de octubre.

