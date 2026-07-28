Famosa influencer mexicana es funada después de rapar a su gato y mostrarlo en redes sociales

¡Las redes sociales se han incendiado! Específicamente en TikTok, una famosa influencer mexicana ha sido funada, después de que la usuaria subiera un video en el que se le observa rapar a su gato, acción que le ha generado fuertes críticas al respecto.

Ante toda la situación, la influencer ha decidido hablar al respecto, dando detalles sobre sus acciones. Para que sepas todo el chisme, te explicaremos qué pasó y de quién se trata.

¿Quién es Elán?

Elán Sara DeFan, mejor conocida en redes como Elán, es una famosa influencer mexicana, quien en TikTok se ha destacado por su contenido variado; en algunos casos sube videos de humor o dando su opinión sobre ciertas situaciones.

Sin embargo, ahora se encuentra en el ojo del huracán, en especial al subir un video donde se le observa rapar a su gato, siendo fuertemente funada por los usuarios ante sus acciones.

Claramente, la cantante no se quedó callada; ante las críticas explicó que "Fifi" es una raza de gato que tiene mucho pelo, por lo que en temporada de calor se lamía mucho, generándole constantes vómitos, por lo que el veterinario le recomendó raparla en esas épocas, acción que se ha aplicado a otros felinos.

Ante esas declaraciones, otros usuarios se han unido a ella, resaltando que es un método que igualmente sus veterinarios les han recomendado, incluso que los llevan a estéticas para hacer todo el proceso del rapado.

¿Cuánto tarda en crecer el pelo de un gato?

Como lo mencionó la famosa influencer mexicana al ser funada en redes, rapar a su gato fue una medida recomendada por un veterinario, ya que es una acción que no se le debe aplicar a todos los felinos; esto se debe a que su pelaje les sirve como un autorregulador de temperatura. Solamente hazlo si un especialista de confianza lo recomienda.

Una vez que rapamos al michi, se estima que la melena puede tardar en crecer unos 3 meses o más, pero para que regrese a la longitud anterior, puede prolongarse hasta los 6 meses. El tiempo va a depender de la raza y su crecimiento.