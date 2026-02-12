inklusion logo Sitio accesible
ÚLTIMA HORA: Le quitan la vida a famoso cantante en la alcaldía Tláhuac; todo comenzo con una pelea

Lamentablemente le arrebataron la vida a uno de los artistas del género regional más conocidos y queridos de la Alcaldía Tláhuac en CDMX

Escrito por: Yulissa Jacinto

La industria de la música se viste de luto luego de que lamentablemente le arrebataran la vida al famoso cantante AfroSan, integrante del grupo AfroSan y sus Centenarios en la alcaldía Tláhuac, esto debido a un enfrentamiento a palabras que tuvo con otro hombre, mismo que le quitó la vida con un disparo en la cabeza.

