ÚLTIMA HORA: Le quitan la vida a famoso cantante en la alcaldía Tláhuac; todo comenzo con una pelea
Lamentablemente le arrebataron la vida a uno de los artistas del género regional más conocidos y queridos de la Alcaldía Tláhuac en CDMX
La industria de la música se viste de luto luego de que lamentablemente le arrebataran la vida al famoso cantante AfroSan, integrante del grupo AfroSan y sus Centenarios en la alcaldía Tláhuac, esto debido a un enfrentamiento a palabras que tuvo con otro hombre, mismo que le quitó la vida con un disparo en la cabeza.