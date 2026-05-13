Muere conductora en pleno Día de las Madres por terrible enfermedad

El mundo de la televisión está conmocionado luego de que se confirmara que Bianca Gambino, reconocida conductora y periodista de la televisión en Colombia, había fallecido el pasado Día de las Madres (10 de mayo) a los 52 años de edad. Esto luego de que sufriera complicaciones derivadas del cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2024. La noticia generó conmoción entre los compañeros, televidentes y medios de comunicación, pues ella era una de las figuras más queridas y reconocidas en los noticieros colombianos.

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¿De qué murió Bianca Gambino?

De acuerdo con los medios colombianos que han difundido la noticia, Bianca Gambino sufrió una fuerte recaída hace unas semanas debido al cáncer de colon que padecía desde el 2024. Debido a eso, se le presentaron algunas complicaciones y tuvo que permanecer hospitalizada. Desafortunadamente, su cuerpo no pudo más y falleció el 10 de mayo. La noticia impactó a todos, pues ella había intentado mantenerse cercana a la televisión durante su proceso.

¿Quién fue Bianca Gambino?

Bianca Gambino construyó una importante carrera dentro del mundo del periodismo televisivo colombiano. Era muy dedicada a su trabajo, por lo que a lo largo de los años logró figurar en varios espacios informativos de aquel país, como:



“Citynoticias”

“Noticias Uno”

“CM&”

Algunos han destacado que siempre será recordada por su estilo serio, cercano y profesional, algo que la convirtió en una de las figuras noticiosas más relevantes y reconocidas en aquel país. Cuando regresó a la televisión, recrearon su debut, lo cual fue un homenaje a su carrera y la muestra de la fortaleza que poseía.

¿Qué es el cáncer de colon?

El cáncer de colon es una enfermedad que genera alerta a nivel mundial. La muerte de Bianca puso en el ojo público una vez más lo complicado de esta enfermedad y lo importante que resulta realizar chequeos médicos para detectar este tipo de problemas a tiempo. Los especialistas recomiendan revisiones preventivas, chequeos médicos constantes y atención temprana a síntomas digestivos.