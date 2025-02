Famosos que sufrieron un secuestro además de Alexis Ayala

Alexis Ayala no es el único famoso que ha sufrido algún secuestro. Hace unos días, en entrevista con Yordi Rosado, el actor reveló que años atrás vivió un secuestro exprés cuando formaba parte del elenco de la puesta en escena ‘Solo para mujeres’.

Recordó que un grupo de personas lo mantuvieron durante seis horas en la parte trasera de un auto y además de despojarlo de sus pertenencias, padeció abuso sexual. Desde entonces, sale a la calle cuidado por guardaespaldas.

“Me tuvieron amarrado con agujetas, me pusieron vendas, primero metido en el asiento de atrás”, explicó y dijo que una de sus agresoras lo reconoció: “Se acerca la chava y me dice ‘¡Ay, papacito, eres tú!’, era la novia del chavo del coche que nos venía siguiendo. Me sentía con mucho miedo”.

Además del estelar y villano de telenovelas, otros famosos como Héctor Sandarti, Vicente Fernández Jr., Adal Ramones, Laura Zapata y Ernestina Sodi han sido privados de su libertad.

Héctor Sandarti

El conductor de televisión Héctor Sandarti vivó una mala experiencia el 31 de agosto de 2001 cuando al salir de una papelería fue interceptado por un hombre que con pistola en mano, lo obligó a subir a su auto para llevárselo a un lugar desconocido.

Los secuestradores llamaron a la actriz Dalilah Polanco, muy amiga de él, en aquel entonces, para pedirle dinero por su rescate. Al principio ella consideró que se trataba de una broma, pero cuando le dijeron que Héctor Sandarti no había llegado a la obra teatral a la que había sido invitado ese día, se contactó con las autoridades correspondientes.

Tras 18 horas y la entrega de una fuerte suma de dinero, el presentador fue liberado. Lo dejaron en un pueblo y pidió ayuda a una familia para poder regresar a casa.

Crédito: @hectorsandarti Héctor Sandarti sufrió un secuestro hace algunos años.

Vicente Fernández Jr.

Fue en mayo de 1998 cuando la tranquilidad de la familia Fernández Abarca se terminó. En aquel tiempo, trascendió la noticia de que el cantante Vicente Fernández Jr. había sido secuestrado. Los perpetradores solicitaban una fuerte cantidad de dinero para dejarlo en libertad y a modo de presión, enviaron un paquete que contenía dos dedos amputados del hijo mayor del ‘Charro de Huentitán’.

Luego de pagar la cantidad de 3.2 millones de dólares y tras 121 días en cautiverio, uno de los tres Potrillos regresó al rancho de Vicente Fernández. La banda llamada ‘Los Mocha-dedos’ fue capturada en 2008 y condenada a 50 años de prisión.

Crédito: @vicentefdezjr9 Vicente Fernández Jr. fue privado de su libertad en 1998.

Adal Ramones

El conductor Adal Ramones se une a la lista de los famosos que han sido secuestrados. Ocurrió en 1998 afuera de la casa donde vivía en la Ciudad de México. Al bajar de su camioneta para abrir la reja del garaje, fue interceptado por dos personas que tras golpearlo, lo subieron al vehículo.

Lo encerraron en un armario con los ojos vendados y después de siete días de negociación, a cambio de un millón de dólares, el expresentador del programa ‘Otro Rollo’ fue puesto en libertad en una región lejana de la capital del país.

Crédito: @adalramones Adal Ramones fue interceptado afuera de su casa.

Ernestina Sodi y Laura Zapata

Laura Zapata y Ernestina Sodi, hermanas de la cantante Thalia, fueron secuestradas en la Ciudad de México, en septiembre de 2002 cuando salían del teatro San Rafael. Fueron llevadas a una casa de seguridad y trascendió que por el rescate, los captores solicitaban 5 millones dólares.

La actriz Laura Zapata fue liberada a los 18 días, mientras que la escritora Ernestina Sodi, fallecida el año pasado, permaneció 16 días más. Fue Thalia quien pagó la suma solicitada.