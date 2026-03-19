Este fin de semana, Christian Nodal se presentó en el Atmósfera Fest en Tecámac, Estado de México. A lo largo de la velada, el artista deleitó a sus seguidores con sus más grandes éxitos. No obstante, el momento que más llamó la atención - y que ya se ha vuelto viral en redes sociales - fue cuando el cantante interpretó “Ya no somos ni seremos”, canción escrita para su ex-pareja, Belinda, por lo que el nombre de la Princesa del Pop Latino resonó en el recinto.

Fans de Christian Nodal corean el nombre de Belinda en pleno concierto: así se vivió el incómodo momento

En cuanto Nodal terminó de interpretar “Ya no somos ni seremos”, sus propios fans comenzaron a corear el nombre de Beli, asegurando que ésta había sido “el amor de su vida”. Pese a los gritos, el cantante de regional mexicano se mantuvo firme y siguió cantando. Así se vivió el momento:

¿”Ya no somos ni seremos” de Christian Nodal es sobre Belinda?

Si bien Christian Nodal no ha confirmado que la canción habla sobre Belinda, “Ya no somos ni seremos” fue lanzada en febrero de 2022, justo después de terminar su compromiso con la estrella pop. La canción trata sobre aceptar el fin de una relación, mientras se presentan recuerdos dolorosos y arrepentimiento.

Así fue la relación entre Christian Nodal y Belinda

Christian Nodal y Belinda se conocieron en una entrega de premios en 2019, pero no fue hasta un año después cuando quedaron flechados, durante su participación en el programa de La Voz México, de TV Azteca, donde ambos fueron coaches. La pareja hizo oficial su relación en agosto de 2020 y para mayo de 2021 ya estaban comprometidos. No obstante, el compromiso duró poco, pues a inicios de 2022 anunciaron su ruptura.

Poco después, Nodal lanzó el tema ”Ya no somos ni seremos”. A mediados de ese mismo año, el artista inició una relación con Cazzu, con quien comparte una hija, Inti. Sin embargo, esta relación tampoco duró y, para 2024, la pareja se separó. En junio de ese mismo año, se confirmó el nuevo noviazgo de Nodal con Angela Aguilar, con quien ahora está casado.