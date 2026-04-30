Así Leonardo Aguilar se burló y desvalorizó a su hermano Emiliano

Es público la mala relación que hay entre Emiliano Aguilar y su familia. El cantante de rap ha brindado testimonios en reiteradas ocasiones sobre las malas experiencias que ha vivido con su papá Pepe Aguilar, y sus medios hermanos, Aneliz, Ángela y Leonardo Aguilar.

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La guerra es relativamente reciente, pero se ha puesto en el foco nuevamente ya que se viralizó una entrevista en la cual Leonardo menosprecia el trabajo de Emiliano y da los motivos por los cuales no sería parte de una gira familiar que se realizó en ese momento.

¿Qué dijo Leonardo Aguilar de su hermano Emiliano?

Emiliano Aguilar ha dado a conocer algunas vivencias para nada agradables con su padre Pepe Aguilar y sus medios hermanos. Esto viene desde hace años por lo que cada vez surgen nuevos testimonios.

Hace poco se viralizó una entrevista que dio para un programa en el año 2019, Leonardo Aguilar. En la misma habló de su nuevo sencillo y promocionó su gira titulada “Jaripeo sin fronteras”, en la que participaba su papá y su hermana Ángela.

Dada esta información, es que se le consultó a Leonardo si su hermano Emiliano podía llegar a participar de la gira que iba a brindar su familia. En ese momento la respuesta no tomó mucha repercusión, pero si quedaba en claro que no había una buena relación.

“¿Haciendo qué? No, es que le dije... no es un juego. Jaripeo sin Fronteras es una producción de cientos de miles de dólares. Los caballos que se usan, la gente que los cuida a cada uno, sus peluqueros, sus veterinarios, sus camiones. Nuestro trabajo es entretener, pero es un trabajo. Emiliano no canta, no entretiene, así que no lo van a ver en Jaripeo sin Fronteras", dijo Leonardo

Con respecto a esta entrevista de hace algunos años, no ha tenido una respuesta por parte de Emiliano, pero si queda en claro que hay una gran rivalidad.