Fátima Bosch responde a supuesto romance con hijo de Luis Miguel: “Es guapísimo”

Muchos esperaban una respuesta positiva, pero Fátima Bosch negó cualquier relación con Miguel Gallego Arámbula, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula. Esto tras responder los rumores que surgieron en marzo de 2026 por un supuesto comentario en TikTok. Ella asegura que ni siquiera lo conoce y que las imágenes difundidas en redes sociales fueron manipuladas con inteligencia artificial.

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¿De dónde salió el rumor del romance de Fátima Bosch y el hijo de Luis Miguel?

El rumor comenzó con unas capturas de pantalla donde se veía el supuesto perfil del hijo de Luis Miguel comentando publicaciones de Fátima Bosch. De inmediato Internet hizo lo suyo y empezaron a surgir teorías sobre un posible romance. Sin embargo, nunca hubo confirmación real sobre la autenticidad de esa cuenta.

Fátima Bosch desmiente romance con el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula

Fátima Bosh habla de su supuesto romance con Miguel Gallego

Cuando se le preguntó en el Aeropuerto de la CDMX sobre su supuesto romance, la modelo fue contundente. Aseguró que no conoce al joven y que nunca ha tenido contacto con él. No dudo ni por un segundo señalar que lo más probable es que las capturas de pantalla hubieran sido hechas con inteligencia artificial. También hizo un llamado a respetar la privacidad del joven y su familia.

“Desde que gané, cada semana me sacan un novio diferente. Él es un bebé, no sé cuántos años tiene; es una criatura. Yo tengo 25 años, nunca me han gustado ni de mi edad”, dijo la ganadora de Miss Universo cuando fue cuestionada por los medios de comunicación.

¿Tienen o no un romance?

No, la modelo lo rechazó con mucho humor. Reconoció que el atractivo del hijo de Aracely Arámbula es innegable, pero dejó en claro que no existe ningún tipo de relación. Resalto que para ella es muy “niño”, pues ella tiene 25 y ni siquiera le gustan los de su edad, por lo que no encaja con sus intereses románticos.

Al final fue una historia creada en redes sociales y, aunque el rumor fue fuerte, ha quedado resuelto que en esta ocasión no hay ningún romance oculto entre Fátima Bosch y Miguel Gallardo Arámbula.

