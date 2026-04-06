Fernando Bonilla, protagonista de La Oficina, fue víctima de un intento de secuestro

El actor mexicano Fernando Bonilla, conocido por ser el protagonista de la serie mexicana La Oficina, reveló durante una entrevista que fue víctima de un intento de secuestro exprés en la Ciudad de México, donde incluso recibió un disparo. El actor contó que el incidente ocurrió hace algunos años, incluso antes de La oficina, mientras iba a recoger a su hijo de la escuela. La historia, aunque ya tiene tiempo, se volvió a viralizar tras el éxito de la serie, generando preocupación una vez más entre sus seguidores.

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¿Cómo fue el intento de secuestro a Fernando Bonilla?

En una entrevista, Bonilla relató que hace unos años, tres sujetos lo agredieron mientras estaba dentro de su auto distraído con el celular. Los agresores intentaron obligarlo a pasar al asiento trasero, pero él se negó, pues “no cabía”. Hubo un poco de forcejeo y cuando los presuntos secuestradores vieron que en serio no cabía, decidieron irse, no sin antes dispararle en el pecho. Afortunadamente, hoy se encuentra mejor a pesar del episodio tan traumático que vivió.

|Crédito: Prime Video

¿Cuál es el estado de salud del actor?

Aunque se ve que aún le afecta el recuerdo, el actor ya lo toma con humor. Se desconoce cuál fue la gravedad de sus heridas en el momento, pero es más que obvio que hoy en día no presenta ningún tipo de complicaciones.

¿Dónde ver la serie mexicana de La oficina?

Si aún no has visto la serie de La Oficina, no te preocupes, ya puedes verla completa en Prime Video. La serie ha sido un éxito rotundo tanto con fans de las otras versiones de La oficina como con nuevas audiencias. Actualmente, el actor es reconocido por su papel como Jerónimo Ponce III y es por eso que nuevamente se encuentra en el centro de la conversación, demostrando su talento en la comedia.