Muere figura de la música en un crucero

El jazz se ha enlutado al confirmarse la inesperada muerte de Ken Peplowski . El afamado clarinetista y saxofonista estadounidense tenía 66 años de edad y su deceso se registró el pasado domingo, mientras que la noticia ha impactado a nivel mundial en las últimas horas.

El talento, dedicación y legado de Ken Peplowski lo inscriben en la historia del jazz como una leyenda y su nombre permanecerá grabado a fuego en el ambiente. Su muerte se suma a la de otros músicos y actores que en lo que va del 2026 han dicho adiós.

¿De qué murió Ken Peplowski?

La muerte de Ken Peplowski se confirmó el domingo pasado en el crucero Celebrity Summit. El músico debía salir a escena en la última jornada de “The Jazz Cruise '26” pero eso no sucedió. Según informaron desde Signature Cruise Experiences, debía compartir escenario con Shelly Berg pero no se presentó.

Así fue como se supo que “algo andaba mal. Nuestros peores temores pronto se confirmaron. Ken había muerto”, relató Michael Lazaroff, director ejecutivo del crucero. Aunque no se ofrecieron detalles sobre las causas del deceso, se sabe que Ken Peplowski había sido diagnosticado en 2021 de mieloma múltiple.

¿Quién era Ken Peplowski?

La noticia sobre la muerte de Ken Peplowski ha golpeado fuertemente al mundo de la música internacional y del jazz en particular. En las redes sociales abundan los posteos que lo despiden con profundo dolor y recuerdan su talento que fue gestando desde que era solo un niño.

El artista estaba en la escuela primaria cuando comenzó a incursionar profesionalmente en la música y nunca paró. Ken Peplowski fue parte de la Orquesta de Tommy Dorsey y luego fue contratado por el mismísimo clarinetista Benny Goodman.

Su impronta quedó registrada en diferentes producciones de artistas de la talla de Madonna, Charlie Byrd, Peggy Lee y Leon Redbone, entre otros. Además, Ken Peplowski aportó su talento en filmes de Woody Allen y se dedicó a enseñar a músicos emergentes. Hoy su nombre ha pasado formar parte de la eternidad y el jazz llora su partida.

