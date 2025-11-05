¿Dónde vive Yolanda Andrade actualmente? Así es la lujosa mansión en una exclusiva zona de México que abandonó

Luego de someterse a múltiples tratamientos clínicos, Yolanda Andrade está en proceso de recuperación, lo que ha favorecido que poco a poco retome su "vida normal". Esto ha despertado gran interés entre el público sobre cómo son sus rutinas, en especial porque había decidido mudarse a Tulum para estar más tranquila.

De modo que ahora que ya está regresando a los foros de grabación, hay quienes se preguntan si la presentadora seguirá viviendo en la playa, tal como sus amigas afirmaron, o si optará por regresar a la Ciudad de México por motivos profesionales. Asimismo, existe la incógnita de qué pasó con la lujosa residencia que dejó abandonada en Culiacán.

¿Yolanda Andrade vive en Tulum? Esto se sabe

A dos años de que Yolanda Andrade presentó fuertes problemas de salud que la alejaron de los reflectores, las cosas han ido normalizándose. En este tiempo, además de sus constantes visitas al médico, la conductora de televisión se habría ido a vivir a Tulum, pues fue este ambiente el que le dio la comodidad que requería para reponerse favorablemente.

Instagram / @yolandaamor Yolanda Andrade disfruta compartir fotografías de su vida junto al mar

Esta ubicación fue confirmada directamente por la artista, quien en diversas ocasiones compartió imágenes de su nueva vida junto al mar. Por lo que desde hace meses la playa se volvió escenario de sus planes diarios, que incluyen pasear por los malecones, disfrutar de los rayos del sol y darse un tiempo para ver los atardeceres.

Yolanda Andrade tenía una costosa mansión en Culiacán y hoy solo quedan escombros: VIDEOS

Aunque fue en las playas de Tulum donde Yolanda Andrade encontró la tranquilidad necesaria para recuperarse del aneurisma cerebral que le dejó importantes secuelas, existe otro lugar al que le guarda un profundo cariño por todo lo que significa para ella. Se trata de Culiacán, tierra que la vio nacer y de la que siempre ha sido muy apegada, tanto que en el pasado apostó por comprar una espectacular casa.

Instagram / @yolandaamor Antes de irse a Tulum, Yolanda Andrade tenía una lujosa mansión en Culiacán

Dicha propiedad se ubica en la colonia Guadalupe, una zona exclusiva en la que residen principalmente personas de alto poder adquisitivo. Anteriormente, este sitio era concurrido por la artista mexicana y amigos de la farándula, quienes pasaban días entre amplios salones con decorados de lujo y terrazas amplias con vistas únicas.

Sin embargo, por razones que aún se desconocen, dejó de frecuentarla, lo que provocó que la construcción comenzara a deteriorarse por la falta de cuidados. De acuerdo con las imágenes recopiladas por exploradores de redes sociales como Héctor Frank, actualmente la mansión abandonada de Yolanda Andrade en Culiacán tiene techos cayéndose a pedazos, muebles carcomidos por la humedad y basura arrumbada.

Por ahora no se sabe si la eterna rival de Verónica Castro tiene intenciones de reconstruir esta vivienda en la que pasó tan buenos momentos, o si por el contrario se establecerá de manera definitiva en Tulum. Esto para seguir con los tratamientos prescritos para su caso, en el que se ha mencionado la posibilidad de que tenga esclerosis múltiple, enfermedad que todavía no ha sido confirmada.