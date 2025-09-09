El cabello rosa de Beéle podría revelar una verdad oculta y perturbadora: se supo tras filtración de video íntimo

El mundo de la música atraviesa un fuerte escándalo por el video íntimo de Beéle e Isabella Ladera que se filtró en redes sociales. Y es que además de lo grave que es por sí misma esta vulneración a su privacidad, ahora los afectados están enfrentándose a una nueva ola de críticas por la supuesta infidelidad que cometieron antes de hacer pública su relación.

Todo comenzó con la publicación del clip de un encuentro sexual que, en un principio, se creyó que se habría grabado hace unos meses. No obstante, llamó la atención que en ese momento, el cantante y compositor colombiano tenía el pelo teñido de color rosa, justo como lo lucía cuando todavía estaba casado con Cara Rodríguez.

Instagram / @caraoficial_, TikTok El video de Beéle con Isabella Ladera despertó sospechas sobre su infidelidad a Cara Rodríguez

Otro dato que perturbó a muchos fue el hecho de que, de ser cierto, esto significaría que Brandon de Jesús López Orozco, nombre real del cantante, estaba engañando a su exesposa durante el embarazo su segundo hijo.

La prueba más contundente serían las fotos del gender reveal que organizaron, en donde él aparece con la cabellera en un tono fantasía, prácticamente igual al peinado que tiene en el video.

¿Isabella Ladera fue la amante de Beéle? La dura revelación de Cara Rodríguez sobre su relación

Esta no es la primera vez que Isabella Ladera es señalada como la responsable de la separación entre Beéle y Cara Rodríguez. En marzo de 2025, la influencer colombiana compartió su historia en el pódcast “Hablemos de tal” y contó que antes de dar a luz, se enteró de la existencia de una tercera persona.

“Le llegó un mensaje mientras yo le hacía la maleta para que se fuera a Miami. Vi el chat con la ‘novia’, y no voy a decir mucho porque también es conocida, pero grabé todo”, mencionó Cara durante la charla, y también recordó que tras verse descubierto, el intérprete de “Si te pillara” habría ejercido violencia económica en contra de ella y de sus hijos, para después abandonar la casa que compartían y comenzar una vida junto a la modelo venezolana.

Instagram / @caraoficial_, @isabella.ladera El matrimonio de Beéle y Cara Rodríguez habría terminado tras una supuesta infidelidad con Isabella Ladera

Este romance duró poco más de un año, hasta que en abril de 2025, Isabella Ladera y Beéle terminaron, sin imaginar lo que pasaría con el video que grabaron. Actualmente, ella ya está saliendo con Hugo García y él no ha dado indicios de que se esté dando una nueva oportunidad en el amor.