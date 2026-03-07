Famoso actor revela que perdió la batalla contra el cáncer: “Estoy en las últimas fases de mi vida”

Finnian Garbutt compartió en redes sociales un mensaje con el que conmovió a todos sus seguidores luego de anunciar que el cáncer que padece ha avanzado de forma considerable, por lo que se encuentra en las últimas fases de su vida.

¿Qué enfermedad padece Finnian Garbutt?

El reconocido actor Finnian Garbutt de 28 años de edad, quién ha participado en proyectos como: Hope Street, Housejackers y Casualty fue diagnosticado hace cuatro años con cáncer de piel. A través de un mensaje compartió que sus médicos, especializados en oncología le han realizado pruebas en las que desafortunadamente se ha detectado que el cáncer ha avanzado por lo que el actor se encuentra en las últimas fases de su vida.

Por su parte, el actor dijo que compartía esa noticia por redes ya que le era difícil comunicárselo a las personas de forma individual por lo que al hacerlo público todos lo sabrían. Una de las partes más conmovedoras de la publicación fue cuando dijo que está listo para “tomar una cerveza, un café”, con lo que dejó ver que pronto podría despedirse de sus seres queridos. Por otro lado, el actor expresó lo bien que se sentía luego de haber cumplido metas como haber participado en 30 episodios de un programa televisivo, haber protagonizado una película, haberse casado con su mejor amiga y ser padre de una niña.

Esta noticia sin duda ha conmocionado a todos sus fans, quienes han seguido su trabajo de cerca ya que es uno de los actores más queridos en la industria del cine y la televisión.

¿Qué figuras públicas mexicanas han padecido cáncer?

Lamentablemente el cáncer es una enfermedad que muchas personas del medio artístico han padecido como: Edith González, quien lamentablemente perdió la vida a causa de esta enfermedad en 2019 así como la comediante Karla Luna, quien perdió la batalla contra el cáncer en 2017. Por otra parte, otras figuras públicas han logrado vencer la enfermedad gracias a la detección oportuna de la misma como fue el caso de Daniela Romo y la detección del cáncer de mama a tiempo ya que le pudieron extirpar el tumor. Por otro lado, el actor Eric del Castillo Eric del Castillo pudo salir adelante y vencer el cáncer de próstata gracias una detección temprana de la enfermedad.