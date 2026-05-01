Leonardo Aguilar vende boletos para su concierto en local de gorditas y lo tunden en redes. "¿Cuánto pagan por ir?”

En varias ocasiones, los integrantes de la familia Aguilar han demostrado el orgullo que sienten por el estado de Zacatecas, donde residen y lugar de origen de Antonio Aguilar. Recientemente Leonardo Aguilar anunció en sus redes sociales que los boletos para su concierto se venden en dos negocios muy famosos en el estado, entre ellos un local de gorditas. Sin embargo, las opiniones han sido divididas.

Leonardo Aguilar vende boletos para su concierto en un local de gorditas

"Ya están disponibles los boletos, ya están a la venta, en las gorditas Doña Julia y en las tiendas de El Jerezano", dice Leonardo Aguilar en un video de TikTok, donde se le ve montando a caballo posiblemente en el rancho de la familia Aguilar. Es un anuncio para su show del 16 de mayo, que tendrá lugar en el Lienzo Charro Antonio Aguilar.

@leonardoaguilarofficial 🚨🚨ZACATECAS🚨🚨 Boletos YA A LA VENTA en El Jerezano de Guadalupe Zac, y en las gorditas Doña Julia!! Vayan!! ❤️🇲🇽🦅🔥🤠 ♬ original sound - Leonardo Aguilar 🐓GalloFino🐓

Los sitios de venta a los que Leonardo se refiere en su video son de tradición en su estado. "Doña Julia" es un local de gorditas que abrió en 1982, en el centro de la capital zacatecana. "El Jerezano", por su parte, es una cadena de tiendas especializadas en lo que conocemos como ropa vaquera.

En las reacciones al video de Leonardo Aguilar hay una gran cantidad de burlas y críticas. "En la compra de 3 gorditas te regalan el boleto", "y qué culpa tiene doña Julia", "¿cuánto pagan por ir?" y "pensé que era IA", son algunos de los comentarios que pueden leerse.

Por otro lado, también hay comentarios de los fans en defensa del cantante de regional mexicano. "Eres un gran representante de tu padre y tu abuelo", "este muchacho es una hermosura en toda la extensión de la palabra", "cantas hermoso" y "un joven educado y trabajador", son algunos de ellos.

Actualmente Leonardo Aguilar se encuentra promocionando su versión de "El adolorido", tema que volvió famoso su abuelo en la década de los 60. También lanzó hace poco menos de un mes "Para bien o para mal", una canción propia.