Maquillista de Fátima Bosh se lanza contra Ángela Aguilar: “Se me hace una niña muy feita”

A través de una transmisión en vivo, Pepe Gutiérrez; maquillista de celebridades como Ximena Navarrete, Fátima Bosh, Ninel Conde, Alejandra Guzmán y hasta Paris Hilton se lanzó contra la hija de Pepe Aguilar , Ángela Aguilar, luego de que lo cuestionaran sobre si le gustaría trabajar con la cantante, a lo que él respondió que no.

¿Qué dijo el maquillista Pepe Gutiérrez sobre Ángela Aguilar?

A través de una transmisión en redes sociales el maquillista mexicano expresó que no está interesado en maquillar a Ángela Aguilar. “Cómo creen que quisiera maquillar a la Ángela Aguilar? Yo no tengo ganas ni de conocerla siquiera” fueron algunas de las palabras que dijo en plena transmisión además de que expresó que la esposa de Christian Nodal no se le hace “nada agraciada” y “se le hace una niña muy feicita” . Por otro lado el maquillista dijo que sentía que la intérprete de “Dime como quieres” era muy nefasta y que probablemente era de esas personas que no les gustaba que las maquillaran tanto ya que “se siente bonita”. Por su parte también dejó ver que no aceptaría ninguna cantidad de dinero por su trabajo “Ni anque me pagara lo que me pagara” incluso mencionó que antes de que la cantante estuviera involucrada en polémicas le parecía “Siempre se me ha hecho fea”.

Ante estas declaraciones la cantante no se ha pronunciado ni ha respondido de forma directa. Actualmente la cantante ha trabajado con maquillistas como Luis Torres, Stefano Comelli y Ferggie Coll, está ultima fue la encargada de maquillarla para su boda con Christian Nodal.

¿Quién es Pepe Gutierrez?

Pepe Gutierrez es un reconocido maquillista, influencer y especialista en temas de belleza mexicano. Actualmente tiene 733 mil seguidores en su cuenta de instagram y hace contenido de forma constante ya que publica los resultados de sus maquillajes así como trabajos en el pelo. Recientemente se volvió viral por expresar su punto de vista sobre Ángela Aguilar y decir de forma pública que no le gustaría trabajar con la cantante.