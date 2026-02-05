Fisicoculturista fue tendencia al grabar su terrible lesión al cargar 400 kilos

En las horas recientes se hizo famoso un video donde se ve a una persona sufrir un accidente en plena sesión de pierna en un gimnasio. Y con el paso del tiempo, el propio protagonista de la pieza audiovisual habló de lo sucedido. Él es Ranieri Lopes Filho, quien se expresó de su carga de 400 kilos que le provocó una durísima lesión y lo que eso resultará en el futuro de su vida como fisicoculturista.

¿Qué pasó con este fisicoculturista que se hizo viral?

El video que él mismo grabó muestra cómo el hombre trata de levantar cerca de 400 kilos con sus piernas. Sin embargo, a mitad de su rutina, ocurre un fuerte accidente que hace que él reciba todo el peso y su pierna derecha salga severamente lastimada. Eso provocó que las personas presentes en dicha situación se acerquen para auxiliarle ante tremendo castigo físico.

Los reportes afirman que en el gimnasio recibió el auxilio médico antes de que fuera trasladado al hospital. Ya en el nosocomio le operaron para reparar el tendón que conecta con el cuádriceps con la rótula. Compartió ante medios locales que los médicos le dieron la instrucción de mantener la rodilla completamente extendida (sin doblarse) al menos tres semanas.

El accidente también requerirá de terapia de rehabilitación, por ello se encuentra con sesiones de electroestimulación y ejercicios suaves para preservar la activación muscular. “El dolor después de la operación fue mucho más intenso que durante el accidente… Hoy ya no tengo molestias y la recuperación ha progresado satisfactoriamente”.

Un fisicoculturista brasileño de 31 años vivió un momento dramático mientras entrenaba en un gimnasio del noreste de Brasil. Durante una rutina de fuerza extrema, intentó levantar 400 kilos en la prensa de piernas, pero el ejercicio terminó de la peor manera.

¿Quién es este fisicoculturista brasileño?

El hombre sudamericanoe es un joven de 31 años, quien se dedica al fisicoculturismo y quien decidió compartir su experiencia para concientizar a la gente sobre un accidente que puede ocurrirle a cualquiera. “Muchos deportistas, e incluso no deportistas, realizan este ejercicio con un peso igual o mayor. No es algo tan extraordinario”.

Sin embargo, ahora debe enfrentarse a una larga recuperación y por supuesto no se presentará al torneo regional que sucederá en mayo de 2026, para el cual se estaba preparando.