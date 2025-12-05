Hombre falleció en el gimnasio tras sufrir accidente haciendo pesas: VIDEO

La tragedia no espera y se presenta en todos los contextos posibles, por ello este fallecimiento causó mucho eco entre la comunidad local, pues era un hombre ávido de preservar las tradiciones culturales-populares de la región. Y es que Ronald Montenegro tuvo un accidente en el gimnasio y tras llegar al hospital falleció de manera abrupta. La comunidad está realmente consternada ante el acontecimiento, el cual sigue en investigaciones.

¿Por qué este hombre falleció tras un accidente en el gimnasio?

El video que circula por la red grabó precisamente los últimos instantes de vida de este hombre de 55 años. Se indica que él se encontraba haciendo su rutina normal de gimnasio, pero no tomó adecuadamente la barra, situación que generó la caída de alrededor de 70 kilos o más en su pecho.

Las cámaras de seguridad indican que el hombre evidentemente afectado tiró su barra al piso, se sentó, posteriormente intentó pararse pero se dobló para caer al suelo. El equipo de emergencia del gimnasio lo atendió mientras se llamó de inmediato al cuerpo de auxilio médico y llegó al hospital consciente.

Lamentablemente al sufrir un paro cardiorrespiratorio, aunque ya se encontraba en el hospital, las lesiones estaban hechas y por eso murió. Ante eso, se indica que la investigación actual de la policía catalogó esto como un accidente, al no encontrar pruebas de influencia externa o mal estado del material del gimnasio.

Um homem de 55 anos morreu após ser atingido por uma barra de supino durante um exercício em uma academia no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda.



Ronald José Salvador Montenegro sofreu um impacto no tórax enquanto treinava na RW Academia, na segunda-feira (1) pic.twitter.com/U5anfkho0S — Racionalizado (@Racionalizado) December 3, 2025

¿Por qué la comunidad quedó consternada con la muerte de este hombre en un accidente?

Según los reportes de los medios locales en Brasil, era un hombre muy comprometido con el cuidado de los muñecos. desfile y el carnaval de la zona. Fue parte elemental y director del Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinga. Por eso la gente le reconocía completamente y asimismo está mandando sus condolencias a los familiares.

Aunque los más allegados no ha concretado declaraciones fuertes en contra de los dueños del gimnasio, según el Daily Mail, hicieron un atento llamado para reforzar los criterios de seguridad en sus instalaciones. Pero como se indicó, no habría forma de achacarle el lamentable fallecimiento al gimnasio o sus autoridades.