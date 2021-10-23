Salva la vida de una mujer tras levantar un automóvil.

En un hecho insólito, un fisicoculturista salvó la vida de una mujer luego de levantar un automóvil para que ella liberara su brazo que tenía atorado en la puerta.

Shahriar Kamali, mejor conocido como el fisicoculturista King Kamali, narró en su cuenta personal de Instagram que se encontraba con su hija cuando presenció un terrible accidente en la carretera.

El deportista explicó que vio el vehículo volcado, por lo que no dudó en acercarse a ayudar a los posibles lesionados en el terrible accidente.

Te puede interesar: Va al doctor por dolor de estómago, descubren que tenía un teléfono.

Fisicoculturista rompió una puerta para liberar a una mujer

Shahriar Kamali fue testigo que la mujer que viajaba en el automóvil volcado sufrió graves heridas y su mano estaba atrapada debajo del vehículo; de inmediato alzó con un brazo el vehículo y quitó la puerta que bloqueaba la parte del cuerpo de la fémina.

La mujer tenía las piernas rotas y la mano izquierda lesionada, pero gracias a la fuerza del fisicoculturista, las lesiones de la mujer fueron menos graves, ya que su intervención salvó algunos de sus órganos vitales y su brazo.

“Todavía estoy en estado de shock. Agradecido con Dios en este momento por la fuerza con la que me ha bendecido porque me tomó todo lo que tenía para quitarle este automóvil del brazo. La única forma de llegar a ella era arrancar la puerta y lo hice”, narró el deportista.

También podría interesarte: Da a luz a los 70 años; noticia le da la vuelta al mundo.