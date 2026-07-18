Fofo Márquez comparte carta desde la cárcel; “su caso fue fabricado”

Fofo Márquez fue un reconocido influencer mexicano, quien durante muchos años subía contenido en el que presumía su vida llena de lujos, causando todo tipo de reacciones al respecto, pero todo cambiaría cuando se le sentenció a más de 15 años de cárcel después de golpear a una mujer en una discusión vehicular.

Noticias Yucatán del 17 de julio 2026

Sin embargo, su nombre sigue dominando los titulares, en especial al darte a conocer una carta desde la cárcel, en la que hace fuertes declaraciones sobre su caso legal.

¿Qué pasó con Fofo Márquez?

Toda la controversia ocurrió cuando el Fofo Márquez desde sus redes sociales dio a conocer una carta que escribió desde la cárcel, en la que solicitó que se hagan valer sus derechos, resaltando que son muchas familias las que sufren de lo mismo.

Dentro del texto que escribió, detalló que todo su caso ha sido completamente fabricado, además de resaltar que la presidenta había mencionado que en temas legales no hay preferencias ni amistades.

Por si fuera poco, dentro de las declaraciones que ha hecho, previamente en su cuenta de Facebook, subió un video del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, quien continúa en un proceso de prisión preventiva por el delito de violencia familiar.

¿Cuántos años de cárcel le pusieron a Fofo Márquez?

Recordemos que fue el 22 de febrero de 2024 cuando fue captado en una cámara de vigilancia golpeando a una mujer en un estacionamiento en el Estado de México, discusión que fue iniciada por un altercado vehicular. Claramente, las imágenes de los sucesos rápidamente se hicieron virales, haciendo que rápidamente circularan por las redes.

Situación que lo llevó a tener una sentencia de 17 años y 6 meses por el delito de feminicidio. Aunque sigue en la cárcel, al parecer el Fofo Márquez tiene una cuenta activa en Facebook en la que hace todo tipo de publicaciones, entre ellas las de la carta que subió hablando sobre su caso.