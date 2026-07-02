Esto pasará con Fofo Márquez tras pedir un amparo para anular su sentencia y salir de prisión

Rodolfo “Fofo” Márquez, atacó a una mujer en el año 2024 y un año después recién fue detenido. El creador de contenido fue encontrado culpable por lo que enfrenta una sentencia de 17 años y 6 meses por el delito de intento de femicidio.

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Desde que ingresó al penal el influencer siguió siendo noticia ya que se viralizaron unos videos donde es maltratado por guardias de seguridad. Sin embargo, ha manifestado que cuenta con algunos lujos y ahora ha dado de qué hablar porque busca que se anule su sentencia.

¿En qué trabaja la defensa de “Fofo” Márquez?

La defensa legal del influencer junto con Márquez, han utilizado el recurso de amparo para buscar anular o reducir su sentencia. Sin embargo, esto fue rechazado por lo que no saldrá de prisión.

Fuentes cercanas al caso manifiestan que el lunes 29 de junio se desarrolló la votación y fue negado el amparo ya que los ministros consideraron que Fofo no reúne los requisitos de importancia y trascendencia jurídica. Solo dos ministras votaron a su favor.

Esta no es la primera vez que el creador de contenido busca salir de prisión ya que en mayo del 2025 también intentaron presentar el amparo para anular o disminuir su sentencia. En ese momento un juez de alzada del poder judicial del Estado de México desestimó su recurso de apelación y ratificó la sentencia de Márquez de más de 17 años de prisión.

Fofo Márquez :

La SCJN le niega su amparo al pndejete. Quería anular la sentencia de 17 años.

🤡

¿Ya le estrenaron el anubis, verdad?

🫦 pic.twitter.com/P6kG6jTJtK — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) June 30, 2026

Luego de la negativa de la Suprema Corte de Justicia, ahora será el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Estado de México el que debe resolver el amparo tramitado por el creador de contenido y su defensa legal.

Cabe destacar que El Fofo Márquez estaba en el penal de Barrientos, pero los custodios del lugar lo golpearon por lo que su familia pidió que lo trasladaran a otro lugar. El 31 de enero de 2025, el influencer fue trasladado al penal de Texcoco donde se encuentra actualmente.