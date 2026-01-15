La impactante foto viral de “La Chilindrina” que desató preocupación entre fans y sacudió la alarma en redes sociales

Fans del personaje de María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina”, se han mostrado preocupados por el estado físico de la actriz, luego de que se viralizara en redes sociales una fotografía donde aparentemente se le ve con una imagen sumamente cansada, muy distinta a la que había mostrado meses anteriores.

Ante esta imagen, internautas han señalado que la actriz de 79 años de edad ya debería pensar en el retiro, pues muchos que crecieron con su personaje quieren recordarla como esa niña fresca, traviesa y auténtica, sin embargo, hubo otros usuarios que dudaron de la autenticidad de la foto, debido a que hay muchos “detalles que no cuadran”, por lo que aseguraron que se trata de un trabajo hecho con IA (Inteligencia Artificial).

¿Cómo es la imagen que ha generado preocupación entre fans de “La Chilindrina”?

La publicación que se hizo tendencia este 15 de enero, fue una fotografía que supuestamente compartió un fan de la también comediante María Antonieta de las Nieves , en ella se les ve aparentemente tomados de la mano como si a la actriz le costara trabajo mantenerse en pie, asimismo, muestra muestra un aspecto deteriorado, cansado, el rostro con rasgos grandes entre ellos unos surcos nasogenianos (líneas de la sonrisa) muy marcados.

De igual modo, a la estrella de televisión se le ve portando su distintivo vestido verde, suéter rojo, lentes, pecas y una sonrisa chimuela, sin embargo, lo que llamó la atención fue un escudo “raro” que no pertenece a su caracterización, lo que provocó que seguidores y analistas de imagen digital se dieran a la tarea de verificar si la imagen era real o falsa.

|Redes sociales

¿Es real la imagen donde se le ve a "La Chilindrina" con un estada físico visiblemente preocupante?

Tras un análisis más detallado comenzaron a surgir indicios de que la imagen no era real. Detalles como proporciones faciales inconsistentes, texturas poco naturales en la piel y una iluminación irregular apuntaron a que la fotografía habría sido creada o alterada mediante inteligencia artificial.

Hasta el momento, no existe ningún comunicado oficial que confirme problemas graves de salud relacionados con la actriz, lo que refuerza la versión de que la fotografía es falsa.