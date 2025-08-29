“La Chilindrina” ya tiene definido cómo será su funeral

La actriz María Antonieta de las Nieves, conocida como “La Chilindrina”, sigue estando en el centro de la escena luego de que se confirmara que la semana pasada fue internada de urgencia. Tras recibir el alta médica y saludar a sus seguidores desde su casa, se conocieron detalles sobre cómo será su funeral, algo que ya tiene planeado.

La querida actriz que encarnó durante décadas al personaje “La Chilindrina” agradeció las muestras de afecto de sus seguidores y, a través de sus redes sociales, se mostró realizando algunos dibujos tras haber sido internada. María Antonieta de las Nieves tiene 78 años de edad y ya decidió cómo será su despedida del plano terrenal.

¿Qué le pasó a La Chilindrina?

Esta semana se confirmó que María Antonieta de las Nieves había sido internada de urgencia el pasado martes 26 de agosto. Los primeros datos indicaron que la actriz había sufrido un cuadro de ansiedad, pero ella misma se encargó de informar que tuvo “una fuerte deshidratación que me bajó el sodio”.

Fue mediante un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram que “La Chilindrina” precisó que durante su gira en Perú sufrió este cuadro de deshidratación y por eso requirió atención médica de urgencia. De todos modos, transmitió tranquilidad al afirmar “Ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”.

¿Cómo será el funeral de María Antonieta de las Nieves?

Mientras la preocupación por su estado de salud se mantiene entre quienes crecieron con su personaje en el programa “El Chavo del Ocho”, se dieron a conocer los detalles sobre cómo será el funeral de María Antonieta de las Nieves. Esto se desprendió de la propia actriz que, meses atrás, reveló en una entrevista en el programa “Hoy Día”.

María Antonieta de las Nieves precisó que tiene todo listo para cuando muera “que será dentro de 20 años”. La actriz señaló que eligió un ataúd con la imagen de la Virgen de Guadalupe y que ya designó en qué agencia la velarán. Además, expresó que su última voluntad es morir vestida como “La Chilindrina”.