FOTOS: así fue el lujoso baby Shower de Vicente Fernández Jr y Mariana González

Vicente Fernández Jr y Mariana González están a punto de recibir a su hija y el matrimonio ya se prepara por todo lo alto para este especial momento. Y como parte de los festejos previos al nacimiento, tuvieron un lujoso baby shower que puso en evidencia el enorme entusiasmo que sienten por esta nueva etapa.

De acuerdo con lo que la modelo compartió a través de sus redes sociales, la celebración se llevó a cabo en el Rancho Los Tres Potrillos, una propiedad muy significativa para la dinastía y que esta vez abrió sus puertas para la llegada de esta nueva integrante. El lugar además estuvo repleto de detalles alusivos a la bebé, que se espera, nazca en febrero.

¿Quiénes fueron al baby shower de la hija de Vicente Fernández Jr?

Este evento fue totalmente privado y solo asistieron personas que la pareja considera importantes para su debut en la paternidad. Además de amigos y familiares, la invitada de honor fue doña Cuquita, la viuda de Vicente Fernández y futura abuela.

El baby shower de Vicente Fernández Jr y Mariana González fue muy íntimo|Instagram. @marianagp01

Del que no hubo fotos que confirmaran su presencia, fue de Alejandro Fernández, que hace apenas unos días tuvo que ser hospitalizado de emergencia por cuestiones relacionadas con el apéndice. Mientras que de sus hijos, es decir, los sobrinos de Vicente Fernández Jr, tampoco se sabe si estuvieron ausentes por cuestiones de trabajo o si festejaron junto a su tío en otra ocasión.

¿Cuántos hijos tiene Vicente Fernández Jr?

Todas las decoraciones en el baby shower de Vicente Fernández Jr y Mariana González fueron en color rosa, pues se sabe que están esperando una niña a la que llamarán Isabela. Por lo que incluso la futura mamá eligió el mismo color para su look, mientras que el padre vistió de blanco.

Vicente Fernández Jr y Mariana González tendrán una bebé a la que llamarán Isabella|Instagram. @marianagp01

Esta es la primera hija para el matrimonio, pero ambos ya tienen hijos de relaciones anteriores. La modelo mexicana tiene dos varones y el heredero de "El Charro de Huentitán" ya tiene cuatro hijos de su anterior relación con Sissi Penichet: Ramón, Vicente, Sissi y Fernanda.