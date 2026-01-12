Preocupa la salud de Alejandro Fernández tras publicar esta FOTO desde el hospital: ¿qué le pasó?

El 2026 ya le dio su primer susto a Alejandro Fernández, quien terminó en el quirófano por una serie de complicaciones de salud. Así lo dio a conocer el propio cantante, que posteó una fotografía desde la cama del hospital y aclaró cuál es su estado de salud, con el fin de evitar rumores respecto a la situación.

Esto ya que en un principio las imágenes causaron cierta preocupación entre sus fanáticos, en especial porque para las fiestas de Año Nuevo junto a su familia lucía bien y aparentemente no tenía ninguna molestia. Sin embargo, hoy se sabe que todas estas molestias se detonaron de un momento a otro a raíz de la apendicitis y por esto es que su internamiento fue tan rápido.

"Hola, mi gente. Les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. ¡Los quiero mucho!", escribió "El Potrillo" en un breve comunicado emitido a través de su cuenta oficial de Instagram.

Alejandro Fernández fue operado de emergencia por apendicitis |Instagram. @alexoficial

¿De qué está enfermo Alejandro Fernández?

Respecto a esta condición que puso a la familia en alerta, es importante señalar que la apendicitis es una afección en la que el apéndice, que se encuentra adherido justo al final del intestino grueso, se inflama, según un artículo de MedlinePlus. Tal como mencionó el intérprete de "Me dediqué a perderte", es una razón muy frecuente en las cirugías de emergencia y no suele causar mayores complicaciones.

Por otra parte, a mediados de 2025, Alejandro Fernández pasó por otra mala racha de salud, cuando presentó un cuadro de salmonelosis, por el cual se vio obligado a cancelar varios de sus conciertos, pues no se encontraba en las condiciones para pararse sobre el escenario. En esta ocasión, no habría sido necesario posponer compromisos y el patriarca de los Fernández estaría recuperándose exitosamente.

En 2025, Alejandro Fernández también tuvo problemas de salud y canceló varios conciertos|Instagram. @alexoficial

Para muestra, el mensaje que subió poco después, para el que se inspiró en la canción "Three Little Birds" de Bob Marley, con la que auguró que todo empezaría a mejorar. "No te preocupes por nada, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien", dice parte de la estrofa con la que "El Potrillo" frenó de golpe todas las especulaciones sobre su salud.