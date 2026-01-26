¿Qué le pasó a Laura Flores? Aparece totalmente irreconocible
Laura Flores se ha vuelto tendencia en el mundo de las redes sociales luego de compartir algunas fotos en donde se muestra con un cambio radical de look.
El nombre de Laura Flores , nuevamente, se volvió tendencia en el mundo de las redes sociales. Sin embargo, esta vez no se trató a una polémica amorosa o a una situación relacionada con su trabajo, sino que más bien guarda relación a un espectacular cambio de look que realizó y que ha acaparado por completo las miradas.
Con más de 60 años de edad, Laura Flores ha sabido mantenerse en el gusto del público gracias a las constantes actualizaciones que hace en cuanto a cuestiones físicas se refiere. Ahora, la actriz y cantante sorprendió a propios y extraños con un cambio de look que pocos esperaban pero que, sin embargo, ha sido sorprendente.
Laura Flores luce irreconocible en sus últimas fotos
Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Laura Flores compartió algunas fotos respecto a su nuevo cambio de look, mismas que hicieron que su nombre se volviera tendencia no solo por lo atractiva que se ve después de los 60 años, sino por la forma en cómo “rejuveneció” con tan solo un par de modificaciones.
Te puede interesar: Esto dijo Laura Flores tras confirmar su quinto divorcio
En las fotos, se aprecia a la actriz a través de un nuevo tono de cabello mediante un rubio cenizo, así como un nuevo cambio de peinado en el que finalmente le dice adiós al fleco recto que había tenido a lo largo de sus últimos años, lo cual hace que su rostro luzca más estético y, a su vez, se rejuvenezca en un abrir y cerrar de ojos.
Por supuesto que esta situación hizo que su nombre se volviera tendencia prácticamente en cuestión de horas, y si bien algunos de sus seguidores minimizaron los hechos, otros más aseguraron que su cambio de look será suficiente para que vuelva a ser reconocida como una de las mujeres más bellas del país.
¿Cuál fue la última gran polémica de Laura Flores?
El 2025 fue un año complicado para Laura Flores luego de las constantes polémicas que vivió en torno a la situación amorosa que tuvo con Lalo Salazar y la ruptura que vivieron en medio de rumores sobre su relación. Por tal motivo, parece que este 2026 será un año para que la actriz se olvide por completo de esta delicada situación.